Arde la pelea por clasificar: cuentas de América, Junior, Millos y más

La Liga Betplay I 2024 esté en medio de una definición crucial: los que hicieron bien su tarea ya están tranquilos, los que se duermen están en medio de un desafío y los que vienen remando de atrás queman sus últimos cartuchos para arañar uno de los ocho cupos a los cuadrangulares.

¿Qué cuentas hace cada quién? La realidad es que las matemáticas les permiten ilusionarse a muchos pero, en rigor, los cupos disponibles son pocos.



A Deportes Tolima y a Atlético Bucaramanga, ambos con 32 puntos, los acompañarán algunos que ya, prácticamente, se aseguraron: La Equidad, tercero con 29 puntos, y los que tienen 28 unidades, Independiente Santa Fe (+9 en diferencia de gol), Deportivo Pereira (+7) y Once Caldas (+2), tienen casi lista la fiesta. Para que queden fuera tendrían que perder los tres partidos restantes y que se dé una combinación de resultados favorable a quienes vienen persiguiendo. Todo posible pero poco probable.



Por eso la verdadera pelea está del más adelante: Junior (séptimo/25 puntos), América (octavo/23), Millonarios (noveno/22), Fortaleza (décimo/22) y Medellín (undécimo/22).



Calculadora en mano



Para Junior y América la cuestión es clara: si ganan lo que tienen pendiente, nadie los saca. De hecho, una victoria y un empate para los de Barranquilla y dos para los escarlatas serán suficientes. Pero la presión desde atrás es fuerte.



Para empezar, hay que decir que solo Millonarios depende de sí mismo para asegurarse pues ganando todos sus compromisos estará listo.



Y aquí arrancan los que dependen de terceros, ya que Fortaleza y DIM pueden ganar los tres partidos restantes y llegar a 31 puntos, pero eso no garantiza la clasificación si no se dan otros resultados. Los duelos directos entre los que buscan la clasificación como Millonarios vs. Junior, Junior vs. Once Caldas, Once Caldas vs. América y América vs. Santa Fe los podrían favorecer, pero si no se dan los tropiezos necesarios arriba no habrá premio. Es irónico pero el DIM puede hacer 31 unidades y quedar fuera por su diferencia de gol (-11).



Calendarios difíciles



¿Qué le queda a cada uno? Ojo, caso por caso, a los partidos que quedan pendientes, aún para los que están pensando que ya hicieron la tarea:



4. Santa Fe (28 +9): Once Caldas (visitante), América (loca), Jaguares (visitante)

5. Pereira (28 +8): Nacional (visitante), Millonarios (local), La Equidad (visitante)

6. Once Caldas (28 +2): Santa Fe (local), Junior (visitante), América (local)

7. Junior (25 +3): Millonarios (visitante), Once Caldas (local), Cali (visitante)

8. América (23 +7): Pasto (local), Santa Fe (visitante), Once Caldas (visitante)

9. Millonarios (22 +3): Junior (local), Pereira (visitante), Boyacá Chicó (local)

10. Fortaleza (22, 0): La Equidad (visitante), Bucaramanga (local), Águilas Doradas (visitante)

11. Medellín (22 -11): Patriotas (visitante), Nacional (local), Envigado (visitante)



Los que apelan al milagro



En rigor, hay que decir que del puesto 12 al 14 hay opciones matemáticas pero todos dependen de ganar lo que les queda y que se den resultados ajenos favorables.



Atlético Nacional, por ejemplo, está obligado a ganarle a Pereira, DIM y Tolima para llegar a 29 y esperar que Junior, América, Millonarios y Fortaleza no los igualen en puntos. Jaguares (18 puntos), Águilas Doradas (18) e incluso Deportivo Cali (16) y Envigado (16) podrían soñar pero con 27 o 25 unidades no es nada fácil.



En todo caso, estos son sus calendarios:



12. Atlético Nacional (20, 0): Pereira (local), Medellín (visitante), Tolima (local)

13 Jaguares (18 -3): Cali (local), Alianza FC (visitante), Santa Fe (local)

14 Águilas (18 -4): Alianza FC (local) Chicó (visitante), Fortaleza (local)