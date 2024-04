Medellín bajó de la nube al Bucaramanga y sigue en la pelea

Independiente Medellín recibió al líder Atlético Bucaramanga en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2024-I y el equipo poderoso buscaba una victoria urgente para seguir en la pelea por clasificar a cuadrangulares. Al final, los dirigidos por Alfredo Arias ganaron 1-0 y siguen con posibilidades.

Los poderosos no lograron tener una opción clara en el primer tiempo y aunque intentaron por intermedio de Pablo Lima, Jhon Vásquez y Anderson Plata, la visita se hizo fuerte defensivamente para no dejar jugar cómodo al local.



Apenas los leopardos tuvieron una que otra aproximación, pero no lograron una jugada clara para sorprender al Medellín.



En el complemento se esperaba un poco más del partido, pero no cambió mucho la dinámica, así que se mantuvo por 20 minutos el mismo resultado que parecía no moverse.



Sin embargo, al minuto 67 llegó el primer gol del partido y fue para Medellín a través de un penalti bien ejecutado por Jhon Vásquez, quien puso a celebrar al poderoso en el Atanasio Girardot.



Ese gol fue motivador y sobre el minuto 75 Brayan León se encargó de aumentar el marcador, pero el gol terminó anulado tras revisión del VAR, tras falta previa de Baldomero Perlaza.



Pese a ello, Medellín consiguió aguantar ese resultado y terminó ganando tres puntos importantes que lo dejan décimo con 22 puntos y aún con posibilidades de conseguir su cupo a cuadrangulares, mientras que Bucaramanga, ya clasificado, quedó con 32 unidades.