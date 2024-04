Lo bueno, malo y feo de la fecha 16 de la Liga Betplay 2024-I

La Liga Betplay 2024-I se despidió de otra fecha más y estamos a tres fechas de conocer los clasificados a los cuadrangulares de este semestre en donde habrá buena pelea por el título dado que hay varios equipos revelación adentro y algunos clubes grandes.



Pues bien, en esta jornada varios equipos aplazaron su clasificación como fue el caso de Santa Fe, Pereira y La Equidad que decepcionaron y tendrán que esperar otra fecha más para asegurar su pase.



Por otro lado, Millonarios, Medellín y Fortaleza se acercaron a la clasificación ante los empates de América y Junior y Nacional con su igualdad ante Santa Fe quedó cerca de la eliminación.

De igual manera, sucedieron lamentables hechos como lo ocurrido en el Palmaseca como cuestiones jocosas como el perro que invadió nuevamente la cancha del Metropolitano.



Lo bueno



Equidad, el nuevo clasificado: Con su goleada a Alianza FC en Valledupar, el conjunto de Alexis García ya acompaña a Tolima y Bucaramanga en los cuadrangulares.



Millonarios y DIM sueñan con la clasificación: Con sus victorias a Pasto y Bucaramanga, respectivamente, dos clubes que no la han pasado bien en el semestre están a un punto del último clasificado.



El embajador tuvo que sufrir de más para ganarle a los Volcánicos mientras que el Poderoso cortó la increíble racha del líder del torneo.



Fortaleza sorprendió al Once: Los Amix siguen con su buen semestre en el torneo donde han tumbado a varios equipos grandes del país. En esta ocasión, Fortaleza expuso los errores del Caldas quien tuvo su peor partido en el semestre y pospuso su clasificación.



Patriotas salió del último puesto y puso en riesgo al Cali: El cuadro Lancero venció a Boyacá Chicó en el clásico boyacense y salió del fondo de la tabla. La victoria ha sido clave ya que los dirigidos por Harold Rivera se acercan a Jaguares y Cali en la tabla del descenso y podría salir de esa zona si gana en la próxima fecha.



Lo malo



Hubo empatitis en la fecha: Cuatro partidos de la jornada terminaron en igualdad. Tres terminaron sin goles y dos resultó en un 1-1 como fueron el clásico caleño y el Junior vs. Envigado.



Nacional, al borde de la eliminación: Con su empate ante Santa Fe, el conjunto verdolaga deberá ganar todo lo que viene para soñar con la clasificación. No obstante, con los triunfos de Millonarios, Medellín y Fortaleza, la ilusión se esfuma de a poco.



Lo feo



La violencia se tomó el Palmaseca: Ante la situación del Cali, los hinchas verdiblancos le pusieron tensión al clásico caleño ante América. Algunos por poco entran al campo de juego mientras que otros lanzaron pólvora a algunas personas de logistica que recogían unos rollos de papel que mandaron a la cancha.



El VAR no llegó al Libertad: El duelo entre Millonarios y Pasto que se jugó en el estadio Libertad se tuvo que disputar sin el VAR debido a las protestas en la vía panamericana que impidieron la llegada de la herramienta al igual que a la transmisión oficial.



Los errores arbitrales golpean de nuevo: Los jueces fueron protagonistas en hasta tres partidos, pero donde hubo más polémica fue en el Santa Fe vs. Nacional donde al Cardenal se le invalidó el tanto de la victoria por una supuesta interferencia de Juan Pablo Zuluaga.



Este hecho indignó a Pablo Peirano que fue duro con el juez Jhon Hinestroza en rueda de prensa. Otro juego en donde hubo controversia por la decisión fue en Medellín vs. Bucaramanga donde se le anuló al DIM lo que hubiera sido el segundo gol en su cuenta por una presunta falta antes del tanto.