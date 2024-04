Gamero sabe lo que se juega Millonarios: ‘Hubiese sido duro perder’

Millonarios consiguió tres puntos importantes ante Deportivo Pasto en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2024-I y su victoria 3-2 de manera agónica sirvió para que lograran tres puntos que los deja con altas posibilidades de clasificar.



Luego del partido en el Libertad, el técnico Alberto Gamero analizó lo que fueron estos tres puntos que son cruciales para sus aspiraciones en estas tres fechas que faltan y dejó claro que haber cedido la victoria, habría sido una catástrofe.

Lamentó descuido en el segundo tiempo: “Indudablemente que se nos complicó. Enfrentamos a un buen equipo, cuando íbamos ganando 0-2, intentamos manejar más el balón, no se podía y Pasto fue un equipo que nos atacó por los costados, nos tiró centros y nos complicó. Hubiese sido duro perder un partido de estos cuando se iba ganando. Me parece que, así como cometimos errores, tuvimos la valentía de ir a buscar el 3-2”.



Sabe que están obligados a ganar: “Para este partido no había mañana y yo creo que sacaron valentía los jugadores ante un equipo duro”.



No rotará nómina pese a desgaste: "Aquí no hay que escoger, no hay espera. Hablé con ellos tras el resultado de Junior. Tenemos el día miércoles, nosotros no tenemos que pensar que hay que guardar, que hay que descansar. Después que clasifiquemos miraremos cómo vamos a descansar, pero hay que buscar una clasificación”.



Tras esta victoria de Millonarios ante Pasto, los deja en la novena posición con 22 puntos y más tres de diferencia de gol, así que la clasificación estará contra Junior, Pereira y Boyacá Chicó.