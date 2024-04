James no aguanta más en Kings League Américas: ‘Es un sinvergüenza’

James Rodríguez está viviendo con mucha intensidad su faceta como presidente en la Kings League Américas. El colombiano tiene a su club, Atlético Parceros, junto al streamer Pelicanger y no se pierde ningún juego en el torneo.



Pues bien, este domingo, James explotó nuevamente con la liga esta vez por dos jugadas discutidas que se dio durante el triunfo ante el equipo de su excompañero en Real Madrid, Javier ‘Chicharito’ Hernández.



En la primera jugada, James se mostró indignado por la decisión del juez de anular un tanto que fue del ex Millonarios, Fernando Uribe, quien actuaba como jugador especial para Parceros en este partido.

James apenas hacía gestos de inconformidad mientras que Pelicanger quien lo acompañaba en el stream también se mostraba sorprendido con la decisión.



Sin embargo, donde más se indignó el colombiano fue en una mano clara que el árbitro no cobró y que significaba un penalti en el área. El volante de Sao Paulo de una apenas vio que el juez no dio la mano dijo: “no la pitó el sinvergüenza” y prefirió no dar más comentarios.



De igual manera, Chicharito en el chat que tienen los presidentes de la liga dijo que era una mano clarísima por lo que la indignación terminó siendo mutua entre ambos clubes.