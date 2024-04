Cali, en riesgo: así quedaría en zona de descenso la próxima fecha

Deportivo Cali no pasa por un buen momento en la Liga Betplay 2024. El cuadro azucarero no gana hace ocho fechas en el torneo y eso hace que el descenso le empiece hacer ojos a los verdiblancos.



Cali no pudo con América de Cali en un tenso clásico caleño y esto hizo que no sumara mucho en la tabla de la zona roja. Por su parte, sus rivales más directos como son Jaguares y Patriotas sacaron resultados importantes.



Jaguares le empató a un Pereira deslucido en el Hernán Ramírez Villegas y tuvo hasta la oportunidad de ganarlo con Wilson Morelo, pero el delantero botó un penalti.

Por su parte, Patriotas se quedó con tres puntos claves pensando en salvar la categoría. El cuadro Lancero derrotó a Boyacá Chicó en el clásico boyacense y salió del último puesto de la tabla a la espera de lo que haga Alianza ante Equidad en Valledupar.



Pues bien, Cali está en mucho riesgo de cara a la próxima fecha. Y es que hay posibilidades de que termine la jornada 17 en zona de descenso si pasan las siguientes situaciones.



Si Jaguares derrota justamente a Deportivo Cali el próximo martes lo manda a zona de descenso. En el promedio quedarían empatados (1.04), pero los de Montería quedan por delante por el primer ítem de desempate, que es el puntaje acumulado este año.



La situación sería peor para el Cali. Si Patriotas le gana a Medellín en Tunja, los boyacenses llegarían a 1.06 de promedio y eso indicaría que el azucarero caería al último lugar de la tabla.



Ante esto, el equipo de Hernando Patiño está obligado a ganar en Montería si quiere salvarse de esta situación que pondría mucha presión en la institución verdiblanca.