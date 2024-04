DT de Bournemouth y su impotencia al utilizar a Sinisterra

El delantero colombiano Luis Sinisterra volvió a jugar tras una lesión en el muslo que lo alejó por tres partidos de Premier League y en su regreso contra Manchester United, fue titular, pero terminó jugando apenas 39 minutos tras una nueva molestia muscular.



Antes del descanso y entre lágrimas, Sinisterra se retiró del campo y hay expectativa por el tiempo que pasará en recuperación tras esta recaída.



Tras ese partido que terminó 2-2, el técnico de Bournemouth Andoni Iraola dejó ver su tristeza por alinear a Luis Sinisterra, pues cree que ha perdido a una ficha clave, así que se sintió un poco culpable por exigirle al jugador sabiendo que venía de una lesión, aunque confirmó que lo vio bien durante la semana y por eso confió en el colombiano.





“Me arrepiento de haberlo iniciado, sí. Probablemente no sea una situación ideal, el otro día perdimos a Tav y a Antoine”, dijo Iraola.



Además, agregó: “estuvo entrenando muy bien esta semana. Fue una decisión bien pensada. Si no lo hubiera visto hacerlo muy bien esta semana, no habría tomado esta decisión. Tenía mucha confianza, estaba entrenando a muy buen nivel y por eso tomamos la decisión”, dijo Iraola.







Por ahora, aún no se sabe la lesión exacta del colombiano y el tiempo que estará ausente, así que Bournemouth tendrá que mirar otros delanteros para el choque contra Aston Villa en condición de visitante.