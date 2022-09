Solicitan a Millonarios y Santa Fe ceder El Campín para Harry Styles

La polémica que se desató por el concierto de Dua Lipa en el parqueadero del Salitre Mágico, tiene con los pelos de punta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Este martes se dirigió a Dimayor, Millonarios y Santa Fe, buscando que los partidos que se disputarán en El Campín el fin de semana del 27 de noviembre, puedan ser aplazados y poder cambiar el lugar del concierto de Harry Styles. Esta misma semana esperan definir el nuevo escenario para el concierto del exintegrante de la banda One Direction.

Y es que Bogotá estuvo llena de conciertos durante el fin de semana, entre ellos el de Coldplay en El Campín. Un espectáculo que se vivió en doble fecha y del que todos salieron hablando muy bien. Sin embargo, quienes asistieron al show de británica Dua Lipa, no corrieron con la misma suerte. Decenas de personas a las afueras del Salitre Mágico tuvieron una mejor vista que otras personas que habían pagado su boleta.



Tras las fuertes críticas y las burlas que recibió la organización del evento y la misma ciudad, la alcaldesa de Bogotá decidió intentar un cambio de escenario para el concierto del domingo 27 de noviembre, día en el que se presentará Harry Styles, ex One Direction. Otro concierto con una figura internacional, programado en Salitre Mágico. Bogotá no quiere otro papelón.



Claudia López publicó este martes en sus redes sociales: "Le pedí a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura e Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá que hablaran con Dimayor, Santa Fe y Millonarios para ver si logramos que lleguen a un acuerdo para aplazar una semana las finales de fútbol y poder hacer #HarryAlCampin. Aún no logran un acuerdo. Seguiremos intentando mañana".



La alcaldesa agregó que "de nada sirve que se tiren la pelota entre los equipos y Dimayor. He pedido que los convoquen a los tres y a Ocesa (promotora de conciertos) en una misma mesa para que en vez de evasivas se logre un acuerdo. Espero que todos vengan y logremos concretar algo en beneficio de todos. El que persevera alcanza".