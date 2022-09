Óscar Córdoba lanzó duro dardo en Nacional: 'no sabe para dónde va'

Atlético Nacional todavía no ratifica a Pedro Sarmiento como técnico y esa interinidad, tras la salida de Hernán Darío 'Arriero' Herrera, tiene a varios molestos. La intención de la directiva, según mencionó el presidente Mauricio Navarro, es darle un compás de espera a Pedro, a quien se le están dando los resultados en la liga colombiana. No tienen prisa de contratar un técnico.



El que reaccionó ante la postura de la directiva verdolaga fue Óscar Córdoba. El exfutbolista le expuso opinión a Navarro, y todo terminó en un cruce palabras. El ahora panelista de ESPN dijo en Equipo F que Atlético Nacional no sabe para dónde va y mostró su preocupación por la Copa Libertadores.



"Díganle, Pedro usted es, le vamos a traer los jugadores que necesita para jugar una Copa Libertadores como debe ser. Ahorita no saben, en un mes o dos se puede ir Pedro", mencionó Córdoba tras cuestionarle a Navarro si acaso estaban pensando en "darle una responsabilidad a un nuevo técnico".



La opinión del exarquero de la Selección Colombia no le cayó muy bien al directivo, quien le respondió: "respeto mucho a Óscar pero decir que no sabemos no es cierto, de pronto sí sabemos. Lo comunicaremos en el momento oportuno, tampoco estamos corriendo porque estamos en manos de Pedro y de 'Piscis' y estamos sacando aparentemente buenos resultados de inicio. No tenemos que correr tanto".



Óscar Córdoba insistió en su preocupación por el futuro inmediato de Nacional sin confirmar un técnico. "Me preguntan dónde veo a Nacional y en este momento veo un equipo que no sabe para donde va (...) Van a jugar una Copa Libertadores donde salimos muy mal librados en las últimas tres copas y Nacional es el más representativo y el que ha ganado más títulos, tiene que tener una estructura con jugadores que van a traer. Ni siquiera saben quién es el técnico".