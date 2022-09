Montero y Llinás: idea para Millonarios y deja a la Selección contenta

Millonarios sigue a la expectativa de lo que pueda pasar con Álvaro Montero y Andrés Llinás, para tenerlos disponibles en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2022, cuando visite a Junior en Barranquilla el próximo miércoles 28 de septiembre.



Ambos jugadores están con la Selección Colombia, y el martes 27 enfrentarán a México, lo que les deja muy poco tiempo como para pensar en regresar al país y jugar a las 24 horas en el estadio Metropolitano.



Claro que el equipo albiazul de Bogotá ha gestionado cada posibilidad que se le pueda presentar, en pro de tener un equipo casi completo para competir en la primera final. Claro que Alberto Gamero sabe que no contará con Juan Pablo Vargas (con selección Costa Rica) ni con Juan Carlos Pereira (suspendido).



Incluso hasta un vuelo chárter para traer a los dos jugadores de la Selección, provenientes de Estados Unidos, es una de las posibilidades que baraja la dirigencia de Millonarios. Aunque el costo de un vuelo de este tipo es altísimo.



En medio de tantos problemas para Millonarios, Carlos Antonio Vélez quiso aportar una “solución salomónica”, que favorezca a los jugadores en la Selección Colombia, pero que beneficie al equipo embajador y pueda contar con dos referentes para la primera final de Copa.



“La idea es que Néstor Lorenzo ponga a Montero y a Llinás este sábado contra Guatemala, y luego los devuelva. Entonces así le cumple a la Selección, le cumple al juego limpio en una final, le cumple a Millonarios y le cumple a los jugadores”, opinó Carlos Antonio en Antena 2 Radio.



Vélez pidió una excepción, pues se trata de una final del fútbol colombiano, y no de un partido ordinario. La idea es buena, pero se necesita comunión entre Millonarios, Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol.



“No lo estaría proponiendo si no se tratara de un partido importante, que no se moverá de fecha. Así, los jugadores estarían disponibles en su club, y les ahorran el dinero de un chárter. Son cosas que se pueden manejar”, complementó Vélez.



(Escuchar desde 10:35 a 11:55)