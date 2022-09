Valdés echó más sal a la herida de Nacional: dura crítica a directivo

En una reciente entrevista el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, tuvo un duro encontronazo con el exfutbolista Óscar Córdoba, quien lo criticó por mantener en el interinato a Pedro Sarmiento y no decidirse a ratificarlo, o bien, a buscar un técnico que se encargue de confeccionar la nómina pensando en el reto que será la Copa Libertadores del próximo año.



Navarro, quien fue presentado a finales de agosto en reemplazo de Emilio Gutiérrez, mencionó que Nacional no tiene afán para buscar un técnico que asuma en propiedad tras la salida de Hernán Darío 'Arriero' Herrera. "No tenemos que correr tanto", mencionó tras referirse que el equipo en manos de Sarmiento y Carlos 'Piscis' Restrepo está "sacando aparentemente buenos resultados de inicio".



Sus comentarios han hecho eco y además de causar molestia en la hinchada, provocó reacciones como la de Carlos Valdés, exdefensor de Selección Colombia, quien le apuntó sin piedad asegurando que sufre de "ignorancia futbolística". El exjugador que jugó con clubes colombianos como América y Santa Fe, es panelista de ESPN Fútbol Show. Allí habló sin 'pelos en la lengua'.



"Me preguntaban qué entrenador sería bueno para Nacional y lo que está haciendo Pedro (Sarmiento) es muy bueno. Es un entrenador que dentro de su conocimiento ha ajustado unas piezas que hoy le están funcionado", dijo Valdés sobre la actualidad de Atlético Nacional y la posibilidad que Sarmiento continúe como técnico en propiedad.



Tras el comentario sobre el entrenador, Carlos Valdés lanzó el duro dardo al presidente de Nacional. "Yo no quería dejar pasar el momento para hablar de Mauricio (Navarro) y las declaraciones de este directivo, y no lo conozco, puedo sonar irrespetuoso, pero es parte de la ignorancia futbolística en nuestro país. Así como él hay muchos".



El exfutbolista recordó que Nacional es el único equipo colombiano que ha ganado dos copas Libertadores y por eso le puso la lupa. "Hablo de ignorancia porque hasta que no entendamos que tener buenos jugadores y que tener talento no es suficiente, no vamos a ganar mayor cosa como país", agregó.



Finalmente, Valdés apuntó a Mauricio Navarro por no tomar una decisión cuando antes pensando en el bien del club. "Cómo se va a tener un entrenador que no sabe si lo deja o no, teniendo un reto como la Copa Libertadores el próximo año, y pretendiendo que llegue otro entrenador en dos o tres meses, y obligándolo a ganar".