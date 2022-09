Nacional estudia qué jugadores seguirán para 2023: hay pesos pesados

Con la recuperación en las últimas dos jornadas, Atlético Nacional vive un momento tranquilo en la Liga BetPlay II-2022, el conjunto verdolaga de la mano de Pedro Sarmiento recuperó la confianza para volver al grupo de los ochos y encaminar la clasificación a las finales. Sin embargo, en el equipo están evaluando el entrenador para el próximo año, quien no sería Sarmiento a no ser que pase algo extraordinario y junto con eso, hay siete jugadores que cumplen su contrato en diciembre: Andrés Andrade, Emmanuel Olivera, Jefferson Duque, Daniel Mantilla, Danovis Banguero, Jhon Duque y Alexander Mejía, ¿quiénes seguirán y quiénes se quedan?

Andrés Andrade: El ‘Rifle’ llegó a comienzos de 2020 motivado para ser dirigido por Juan Carlos Osorio y así cumplir el anhelo de jugar en la Selección Colombia, sus buenas actuaciones lo fueron metiendo en la órbita tricolor. Sin embargo, las lesiones lo hicieron variar su nivel y esos bajones lo han puesto en entredicho. En este 2022, Andrade disputó 40 partidos, anotó cinco goles y realizó cinco asistencias. En los últimos dos encuentros, está volviendo a encontrar su nivel jugando como extremo por izquierda. Tiene 33 años y desde Cali le hacen ‘ojitos’ para regresar al América, club del cual es hincha y tuvo una etapa una década atrás, aunque en Medellín se siente contento él y su familia.



Emmanuel Olivera: El ‘Turro’ es el bastión de la defensa verdolaga, llegó en silencio desde Colón de Argentina y poco a poco su trabajo y la entrega hizo que se metiera en el corazón de los hinchas verdes. Esta fue su primera experiencia fuera de su país, donde acumula dos títulos. Durante esta etapa en el equipo, Olivera suma 88 partidos, anotó tres goles e hizo una asistencia. Cuando le preguntan por su continuidad, él no le huye al tema, pero es centrado. Su edad le juega un poco en contra, tiene 32 años, aunque para la Copa Libertadores, Nacional necesita jugadores de experiencia que ayuden a los jóvenes. “Trabajo día a día, lo vivo al máximo, estoy muy feliz en Nacional, mi familia está feliz en Medellín, ya tengo una hija paisa”, expresó.



Jefferson Duque: El goleador llegó a los 102 goles y se metió en el podio de los artilleros históricos del club. Con 35 años, su puesto es inamovible, ayuda en desmarque y es solidario en el juego ofensivo sin descuidar su rol como finalizador. Este año suma 17 goles anotados y entre los hinchas, las opiniones están divididas, unos quieren que siga para que tenga su retiro con honores, mientras que para otros el ciclo está cumplido.



Daniel Mantilla: El atacante santandereano fue una de las revelaciones de Nacional este año que llegó a préstamo desde La Equidad, aunque su pase pertenece a Patriotas de Boyacá. Pese a que no conocemos las cláusulas para hacer efectiva la opción de compra, su continuidad con el pasar de los partidos en este 2022 apunta a que sea uno de los jugadores del equipo para 2023. Con los verdolagas suma 37 partidos y este semestre ha anotado dos goles e hizo una asistencia.



Danovis Banguero: El ex jugador del Deportes Tolima llegó a Nacional en 2021 con mucha expectativa, ha tenido picos altos y bajos en su juego. Está volviendo a repuntar y si Nacional busca jugadores experimentados por posición para afrontar una Copa Libertadores, seguramente se sentarán a negociar una extensión del vínculo contractual. Ya son 94 partidos disputados con la camiseta del verde, donde acumula 6 goles y 11 asistencias. Tiene 32 años y eso podría jugarle en contra, dependiendo lo que piense el equipo, aunque no hay un lateral que le pelee en estos momentos el puesto, debido a que Álvaro Angulo no ha podido dar el nivel necesario.



Jhon Duque: El volante bogotano de 30 años ha tenido varias lesiones que no le han permitido mostrar el nivel con el que se destacó en Fortaleza, Millonarios y que le permitió emigrar al fútbol mexicano. Si logra tener una estabilidad en este remate del torneo, podría condicionar su estadía en el equipo, aunque corre en desventaja, debido al buen nivel de Sebastián Gómez y Nelson Palacio.



Alexander Mejía: A sus 34 años, el ‘Capo’ Mejía no ha tenido la continuidad que seguramente desearía, al igual que Jhon Duque, tiene jugadores que están pasando por un gran momento como Gómez y Palacio y esa posición en el campo es de las más competidas en el equipo. Sin embargo, Alexander es un ídolo del equipo y se espera que el club le brinde alguna extensión de su contrato, teniendo en cuenta todo lo logrado durante poco más de una década en tres etapas diferentes. Es un líder dentro y fuera de la cancha y para la Copa Libertadores podría ser otro referente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8