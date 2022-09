A Dorlan Pabón no le gustó ni cinco esta crítica: su reacción es viral

Una vez más Deportivo Cali sufrió en Liga Betplay II-2022 y esta vez por cuenta de Atlético Nacional, que el fin de semana desnudó sus errores en el Atanasio Girardot. Con goles de Dorlan Pabón, Andrés 'Rifle' Andrade y de Andrés Felipe Román, el equipo verdolaga se llevó la victoria que lo afianza en el grupo de los ocho.



Justamente al término del partido, Pabón acudió junto a su entrenador para atender a los medios. El experimentado atacante salió molesto con una de las preguntas de la prensa, en la que le cuestionaban una jugada que pudo haber acabado en gol y que decidió patear al arco, cuando llegaba acompañado por el 'Rifle'. Su respuesta se hizo viral.

"(Sonríe) Amigo, ¿y la jugada en qué minuto fue? ¿qué jugada fue?", y tras escuchar el relato del periodista, quién le explicó con detalle de qué jugada se trataba, Dorlan le respondió: "no, hay veces que uno ve el arco de frente, a veces no ve al compañero, o uno lleva la cabeza agachada, depende del momento".



Y después, con evidente disgusto, continuó: "Pero nada más eso nada más, no viste las otras, qué cosa tan rara, ¿no? Siempre buscamos lo malo, hay veces uno toma una decisión mal y ahí la tomé mal, tampoco somos perfectos, ¿no?".



Nacional derrotó por 3-0 al Deportivo Cali y llegó a 19 puntos, lo que le permitió afianzarse en el grupo de los ocho. Lo separan apenas 5 unidades de los punteros: Millonarios y Unión Magdalena.