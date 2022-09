Atlético Nacional: técnicos con requisitos que pide Mauricio Navarro

Atlético Nacional parece tener claro que su técnico para 2023 no será Pedro Sarmiento, quien asumió hace apenas unas semanas como interino, tras la salida de Hernán Darío Herrera.



El club antioqueño se ha tomado su tiempo para estudiar hojas de vida y elegir la mejor opción de entrenador para iniciar un proceso mínimo a dos años, como lo ha expresado su presidente Mauricio Navarro.



Aunque esa paciencia asusta a los aficionados y a la prensa en Antioquia, pues el primer campeón del 2022 no ha definido una hoja de ruta pensando en la Copa Libertadores 2023, en la que se debería aspirar a llegar a instancias finales, y no pasar otro papelón como los que han tenido los clubes colombianos en las últimas ediciones.



Este lunes, el presidente de Nacional habló del perfil de entrenador que buscan para la próxima temporada. Lo hizo en Equipo F, de ESPN Colombia. Allí dejó claro que no quiere un técnico que use a Nacional como trampolín para saltar a otro equipo, lo que supone de entrada que buscan a un técnico de experiencia, y no uno joven que quiera trascender.



“No está definido si es extranjero. Buscamos un técnico que conozca el medio colombiano, eso es muy importante; que haya sido campeón, ojalá, en torneos internacionales, sea Copa Libertadores o Sudamericana; queremos un técnico de recorrido y experiencia, que piense en proceso de uno o dos años”, aseguró Navarro.



Sobre los candidatos colombianos, el presidente de Nacional dijo que “Reinaldo Rueda siempre será candidato y tiene las puertas abiertas”. Por su parte, descartó el regreso de Juan Carlos Osorio: “ya estuvo hace poco, yo creería que ya tuvo su oportunidad y en este momento no consideramos su nombre, respetándolo mucho por su historia y su conocimiento”.



¿Qué técnicos cumplen con los requisitos de Atlético Nacional?



En el mismo programa de ESPN recordaron que solo tres técnicos colombianos han ganado títulos internacionales: Luis Fernando Montoya, Francisco Maturana y Reinaldo Rueda.



También se recordó a Gerardo Pelusso, campeón de Sudamericana con Independiente Santa Fe; aunque el uruguayo ya no quiere dirigir y además no tendría el ADN del juego verdolaga.



Otros entrenadores que han sido campeones continentales, y que conocen o han estado cerca del fútbol colombiano, son: Edgardo Bauza (jugó en Junior y es doble campeón de Libertadores -Liga de Quito y San Lorenzo-), Miguel Ángel Russo (campeón como Millonarios en 2017 y campeón de Libertadores con Boca Juniors), y Gustavo Alfaro (actual DT de Ecuador, que fue campeón de Sudamericana con Arsenal de Sarandí y quien comentó por varios años los partidos de Selección Colombia).