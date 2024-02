Durísima consecuencia con los árbitros de Envigado vs. América

El partido entre Envigado y América de Cali por la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor estuvo puesto bajo la polémica que se generó por la actuación de la terna arbitral, encabezada por Edwuin Trujillo, y los encargados del VAR, quienes tomaron malas decisiones que dejaron en evidencia las dudas sobre el nivel de arbitraje que hay en el país.

Ante la polémica del penal no cobrado hacia América en el primer tiempo, la inexistente falta en el área que indujo en el empate de Envigado, y la mala imagen que dejaron unos jugadores del plantel local en los últimos minutos del partido. La comisión arbitral de la Dimayor, dio a conocer cuáles serán las sanciones que tendrán tanto el árbitro principal como los encargados en el VAR.

Super ultra mega Terrible...@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo

Var: Heider Castro



Minuto 90: Si esto es falta ... Apaga y vámonos....



Trujillo es un arbitrico...es beneficiado por ser paisano de Imer Machado... pic.twitter.com/wXxHNVZzQC — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Según informó El Tiempo, el encargado del VAR, Heider Castro, y el AVAR, Mauricio Mercado, no serán tenidos en cuenta para lo que resta de campeonato. Según la fuente, la razón del duro castigo es ‘por incompetentes'. Se espera el comunicado que confirme el castigo.

Está claro que estas lamentables situaciones que ocurren en el fútbol profesional colombiano, dejan en evidencia el pésimo nivel que hay en el arbitraje local, donde se toman decisiones que no son las correctas en estos partidos.

Frente a esta situación que ocurrió en el Envigado vs. América de Cali, el máximo accionista del club vallecaucano, Tulio Gómez, se pronunció en sus redes sociales furioso ante las decisiones de Trujillo en el campo, afirmando que: “Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”.