Exigencia unánime tras Envigado vs América: liberen audios del VAR

América de Cali todavía procesa el polémico duelo que empató 1-1 contra Envigado, en el que las decisiones arbitrales estuvieron marcadas por la polémica y hubo fuertes reclamos dentro y fuera del campo.

Uno de los que salió a exigir claridad fue el periodista Juan Felipe Cadavid, para quien las polémicas generaron gran “sospecha (...) por eso hay que liberar este audio del VAR, este partido necesitamos que tenga los audios públicos del VAR”.



Su pedido es claro: “Es necesario saber qué se dijeron el central y el VAR en la jugada de (Yohan) Garcés (delantero del América), central y VAR en la jugada de (Luis) Paz (volante del América). Necesitamos saber claramente qué hablaron, qué se dijeron, a ver si aprendemos y de pronto nosotros no sabemos un jopo del reglamento y no entendemos nada”, dijo.



“Comunicación hubo, central y VAR tuvieron una charla, ustedes lo vieron, todos nos dimos cuenta (...) que nos dejen escuchar, de pronto somos unos burros y no sabemos qué es lo que pasa”, concluyó.

Liberen los audios del VAR



Por transparencia y tranquilidad de todos, liberen esos audios y ya que son selectivos para hacerlo, los audios del Envigado 1x1 América deberían ser los escogidos para escuchar



Ni liberarlos genera más sospecha



Pidámosle a la comisión arbitral que… pic.twitter.com/m2dZ9H1WoK — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) February 18, 2024

Entre tanto, Carlos 'Petiso' Arango afirmó desde Cali: "Si todo es tan ‘transparente ‘ lo normal es que los audios del VAR (sic) @EnvigadoFC vs @AmericadeCali sean publicados”, afirmó.

Si todo es tan “transparente “ lo normal es que los audios del VAR @EnvigadoFC vs @AmericadeCali sean publicados. — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) February 19, 2024

¿Atenderán sus reclamos desde la Federación Colombiana? Sería un principio de solución ante tantas polémicas.