Cali recibe a Nacional en el partido más atractivo del cuadrangular A

Deportivo Cali se juega este sábado (8:00 p.m.) un partido clave frente a Nacional en Palmaseca, en busca de obtener su segundo triunfo y continuar al frente del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021.



Los verdiblancos suman 4 puntos, 2 más que su rival de turno y Junior, con el cual empató 2-2 el pasado miércoles en Barranquilla luego de estar dos veces arriba en el marcador.

Gran expectativa reina en los aficionados del elenco vallecaucano, que igual saben que será un compromiso reñido ante uno de los favoritos de la llave, que hace cinco fechas no han pueden ganar, pero sigue siendo un adversario de mucho riesgo por su amplia y experimentada nómina. No menos de 25.000 aficionados acompañarán a su equipo para hacerle sentir que el cuadro verdolaga es un escollo que debe empezar a hacer a un lado.



Rafael Dudamel plantará un conjunto ofensivo que vaya en busca del área de Aldaír Quintana, pero sin descuidarse en el fondo, conociendo también el potencial colectivo del elenco que dirige Alejandro Restrepo.



El planteamiento de Dudamel comenzará a partir del orden que impongan Andrés Colorado y Jhojan Valencia en el sector medular, para luego iniciar las transiciones que le hagan daño a la zaga verdolaga.



Para el entrenador venezolano, "ganar este sábado significaría un avance muy importante, es un partido de 6 puntos, dejar a Nacional a 5 de nosotros y de pronto sacar a un rival directo del camino".



No permitirle el manejo de la pelota a Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Dorlan Pabón será vital para desconectar los circuitos que habitualmente arma el conjunto visitante.



De igual forma, con el balón en su poder no hay duda que Cali se convierte en un equipo de variantes interesantes, soportado en el trabajo de Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado y Ángelo Rodríguez.



Teniendo en cuenta las fortalezas de uno y otro, el de Palmaseca pinta como el compromiso más atractivo de la jornada sabatina.



Datos en el previo



Deportivo Cali y Atlético Nacional han alternado victorias en sus últimos siete enfrentamientos de fase final en Liga (3 victorias para los ‘azucareros’, 4V para los antioqueños). El último empate entre ambos en fase final de la categoría fue en 2015, por los cuartos de final del Torneo Finalización (0-0).



El elenco vallecaucano ha perdido solo uno de sus últimos siete partidos como local en fase final del campeonato (4 triunfos, 2 empates), después de haber perdido los tres anteriores de forma consecutiva.



Andrés Colorado, del Cali, ha realizado una asistencia en el 33.3% de sus ocasiones generadas (4 en 12), el mejor porcentaje en el torneo entre los jugadores que han generado más de seis cuatro ocasiones.



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Sábado 4 de diciembre

Hora: 8:00 p.m.

Transmite: WIN Sports+

Árbitro: John Hinestroza (Chocó)

Asistentes: John León (Caldas) y Sebastián Vela (Bogotá).



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces