Once Caldas y Bucaramanga no pasaron del empate en duro partido

En un complicado partido jugado en el estadio Alfonso López, Once Caldas se le escapó el triunfo y empató con Atlético Bucaramanga. El gol del local fue de Jhon Córdoba mientras que en la visita anotó Dayro Moreno.



En la primera mitad, Once Caldas sería el encargado de llegar por primera vez en el juego antes de los diez minutos con un remate que se fue muy por arriba de Luis Ángel Palacios.



Al 19’, Bucaramanga tendría su primera chance con Aldair Zarate que intentó un remate de derecha que se fue directo a las manos de James Aguirre.

En la media hora del juego llegó la más clara del partido para Once Caldas. Bucaramanga se equivocó en salida y la pelota le quedó a Aldair Quintana que tuvo un pésimo control de pelota y por poco Santiago Mera mete la pelota tras apretar al arquero rival.



Dos minutos después, Bucaramanga respondió con Zarate que metió un suave remate a manos de Aguirre. Antes del final de esta parte, Ricardo Márquez buscó el gol con un remate de media distancia. El arquero del Once dejó rebote tras el remate del delantero, pero Juan David Cuesta alcanzó a despejar hacia un costado.



En la segunda parte, Mateo García buscó la apertura del marcador para el visitante con un bombazo que apenas pasó por un costado del arco y donde Quintana venía custodiando la pelota por lo que no hubo mucho peligro.



Al 65’, el local intentó romper el cero desde la pelota quieta. Jefferson Mena remataría de cabeza en el área, pero la pelota apenas pasó desviada del arco rival.



Hacia el 72’, Caldas finalmente rompió el marcador con Dayro Moreno que tiró un zurdazo al ángulo imposible de atajar para Quintana que apenas vio como se metía la pelota.



La visita por poco aumenta el marcador a los pocos segundos con Billy Arce que disparó un derechazo que Quintana sacó de gran manera y luego Dayro llegó a la segunda jugada, pero el arquero sacó un manazo para despejar la pelota.



Sobre el 81’, Dayro casi concreta su doblete en un tiro libre que llegó a cabecear el delantero, pero la pelota apenas rozó el palo del arco bumangués.



Tras las opciones del Once, Bucaramanga encontró el empate tras un insólito blooper entre Aguirre y Jorge Cardona. Ambos jugadores se estrellaron y allí Jhon Emerson Córdoba encontró la pelota y la metió con el arco en solitario.



Sobre el final, Bucaramanga casi lo gana con Córdoba que sacó un cabezazo a media vuelta, pero Aguirre agarró la pelota apenas en la línea.



Con el empate, Bucaramanga es séptimo en la tabla con ocho unidades mientras que Once Caldas es 14° con seis puntos.