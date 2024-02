Tolima se llevó un premio de Bogotá: empate sufrido contra Equidad

La Equidad y Deportes Tolima se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 5 de Liga BetPlay 2024, duelo que tenía gran expectativa en ambos elencos, pues los pijaos buscaban sumar para seguir en lo alto de la clasificación, mientras que los aseguradores querían continuar escalando.

Al final, todo quedó en un empate, que beneficia a los dos, aunque más a los dirigidos por David González, debido a que continúan en buena forma en este campeonato.



El partido en el primer tiempo fue bastante de ida y vuelta, en la que ambos equipos querían ir por la victoria, pero el Tolima fue el primero en anotar en Techo al minuto 15.



El atacante Brayan Gil fue el encargado abrir el marcador, tras aprovechar asistencia de Yeison Guzmán y lograr rematar con la derecha y derrotar al arquero Washington Ortega, quien vio cómo el balón cruzó abajó del lado derecho.



Ese resultado era de oro y parecía que iban a mantener esa ventaja, pero La Equidad sorprendió al atacar y buscar el empate rápidamente, objetivo que lograron antes de ir al descanso.



En el minuto 23 llegó un penalti a favor para los aseguradores, luego de una falta dentro del área del capitán Julián Quiñones sobre Kevin Viveros. El encargado de ejecutar fue ese mismo jugador, pero esa primera instancia el arquero Neto Volpi atajó, pero el juez decretó que el cobro debía repetirse.



Sin embargo, en la repetición del cobro tomó el balón Elan Ricardo, quien marcó su primer gol como profesional ante los pijaos y de paso el 1-1 en Techo.



De igual manera, sobre el final del primer tiempo el mismo Ricardo pudo anotar el 2-1, pero el VAR terminó anulándole la jugada, así que al descanso se fueron en tablas.



Para el segundo tiempo prometía más fútbol y emociones por parte de los dos equipos, pero no hubo muchas chances peligrosas como en la primera parte.



Tolima buscaba mantener el empate, pues era un resultado que le favorecía y no llegó mucho, mientras que La Equidad sí tenía algunas chispas para marcar el segundo, pero no tuvieron una clara.



Sin embargo, los remates de media distancia se hicieron presentes para ambos conjuntos y era la principal arma para irse arriba en el marcador.



Pese a ello, Tolima padeció sobre los últimos 15 minutos, pues Julián Quiñones volvió a cometer una falta y el árbitro terminó expulsándolo tras acumular dos amarillas, por lo que David González tuvo que hacer cambios para mantener el resultado.



Equidad mantuvo la presión sobre el arco de Tolima, pero el arquero Neto Volpi terminó siendo decisivo para mantener a salvo el arco pijao, así que todo terminó en un empate.



Finalmente, Tolima aguantó lo que quedó del partido y terminaron empatando a un gol, siendo un premio para la visita, debido a que los deja con diez puntos, mientras que La Equidad llegó a siete unidades.