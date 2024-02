¡Quedó definido! Así se jugarán las fechas 11, 12, 13 y 14 de la Liga

La Liga BetPlay no para y sigue siendo uno de los mayores entretenimientos deportivos que actualmente hay en el país. Frente a esto, la Dimayor propuso tener un calendario sin días de descanso, viendo así, que finaliza una fecha, y al siguiente día, empieza la otra. Teniendo así demasiado fútbol para estos meses.

Es por eso que ahora la entidad encargada en la primera división del balompié colombiano confirmó cómo se disputarán las fechas 11, 12, 13 y 14. Contando además con la participación de algunos equipos del FPC en las competencias internacionales de Conmebol.

Así será la programación de las fechas 11, 12, 13 y 14.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 11



Viernes 8 de marzo

​Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla - 6:10 p.m. (Alberto Grisales)

La Equidad vs. Deportivo Cali - 8:20 p.m. (Metropolitano de Techo)





Sábado 9 de marzo

Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó - 4:00 p.m. (La Libertad)

Once Caldas vs. Envigado - 6:10 p.m. (Palogrande)

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín - 8:20 p.m. (Manuel Murillo Toro)



Domingo 10 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza CEIF - 2:00 p.m. (El Campín)

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga - 4:10 p.m. (Atanasio Girardot)

Jaguares vs. Millonarios - 6:20 p.m. (Jaraguay)

América de Cali vs. Alianza FC - 8:30 p.m. (Pascual Guerrero)



Lunes 11 de marzo

Patriotas vs. Deportivo Pereira - 8:10 p.m. (La Independencia)

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 12



Jueves 14 de marzo

Alianza FC vs. Deportivo Pasto - 6:00 p.m. (Armando Maestre Pavajeau)

Junior de Barranquilla vs. Jaguares - 8:10 p.m. (Metropolitano)



Viernes 15 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad - 6:00 p.m. (Alfonso López)

Independiente Medellín vs. Once Caldas - 8:10 p.m. (Atanasio Girardot)



Sábado 16 de marzo

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas - 4:00 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - 6:10 p.m. (La Independencia)

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima - 8:20 p.m. (El Campín)



Domingo 17 de marzo

Envigado vs. Millonarios - 4:00 p.m. (Polideportivo Sur)

​Deportivo Cali vs. Patriotas - 6:10 p.m. (Estadio Deportivo Cali)

Fortaleza CEIF vs. América de Cali - 8:20 p.m. (El Campín)

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 13



Viernes 22 de marzo

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto - 8:00 p.m. (Atanasio Girardot)



Sábado 23 de marzo

Patriotas vs. Junior de Barranquilla - 4:00 p.m. (La Independencia)

Jaguares vs. Fortaleza CEIF - 6:10 p.m. (Jaraguay)

Millonarios vs. Deportivo Cali - 8:20 p.m. (El Campín)



Domingo 24 de marzo

La Equidad vs. Independiente Medellín - 4:00 p.m. (Metropolitano de Techo)

Atlético Bucaramanga vs. Envigado - 6:10 p.m. (Alfonso López)

​América de Cali vs. Boyacá Chicó - 8:20 p.m. (Pascual Guerrero)



Lunes 25 de marzo

​Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe - 3:45 p.m. (Alberto Grisales)

​Once Caldas vs. Alianza FC - 6:00 p.m. (Palogrande)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira - 8:10 p.m. (Manuel Murillo Toro)

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 14



Viernes 29 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga - 5:00 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)

Boyacá Chicó vs. Jaguares - 7:30 p.m. (La Independencia)



Sábado 30 de marzo

Envigado vs. Atlético Nacional - 4:00 p.m. (Polideportivo Sur)

Junior de Barranquilla vs. La Equidad - 6:10 p.m. (Metropolitano)

Fortaleza CEIF vs. Millonarios - 8:20 p.m. (Metropolitano de Techo)



Domingo 31 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Patriotas - 4:00 p.m. (El Campín)

Independiente Medellín vs. América de Cali - 6:10 p.m. (Atanasio Girardot)

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas - 8:20 p.m. (Estadio Deportivo Cali)



Lunes 1 de abril

Alianza FC vs. Deportes Tolima - 6:10 p.m. (Armando Maestre Pavajeau)

Deportivo Pasto vs. Once Caldas - 8:20 p.m. (La Libertad)