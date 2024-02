Nacional, con novedades contra Millonarios: hay regresos y ausencias

Atlético Nacional se prepara para enfrentar a Millonarios por la fecha 6 de Liga BetPlay 2024 y el técnico Jhon Jairo Bodmer tendrá la gran oportunidad de alejar las críticas por sus decisiones en los últimos partidos.



Para este clásico de gigantes en el estadio Atanasio Girardot, Bodmer citó a 18 jugadores, en los que se destaca inicialmente el regreso de Bernardo Espinosa, quien estaba en recuperación tras golpe en su cabeza y el de Brahian Palacios, quien venía de estar en el Preolímpico con Colombia.



Otra de las grandes novedades que tendrá Nacional es la primera citación de Pablo Ceppelini, quien tendrá la oportunidad de estrenarse contra Millonarios.



Sin embargo, no todo es alegría para este duelo, pues tendrá como principal ausente a su figura Dorlan Pabón, quien había sido desconvocado a última hora contra Águilas Doradas, pero aún no se sabe qué molestia lo aqueja, pues en el reporte médico oficial tampoco apareció.



De hecho, en el departamento médico apareció Felipe Aguirre, quien venía jugando regularmente, pero el defensor presentó un esguince de ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, aunque no se sabe cuánto tiempo de incapacidad tendrá.



De igual manera, Samuel Velásquez estará ausente una semana más, Neyder Moreno aún se recupera del recto anterior del muslo derecho y Andrés Felipe Román seguirá otros tres meses por lesión de ligamento cruzado que sufrió en 2023.