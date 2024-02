No se guardó nada: las críticas de ex jugador de Nacional al plantel

Atlético Nacional no pasa un gran momento deportivo, más allá que en este inicio de Liga tenga 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, hay hinchas que no aprueban el presente futbolístico e institucional, y periodistas que critican el modelo táctico de Jhon Bodmer, quien posiblemente pueda salir del cargo si el equipo no continúe bien.

Frente a esta situación que vive el conjunto verdolaga, un exjugador del equipo paisa quien fue múltiple campeón en la década anterior, consiguiendo Ligas, Copas y la Libertadores, resaltó la pobre función futbolística que ha llevado Atlético Nacional durante este inicio del fútbol profesional colombiano en este 2024.

Es así como el ex lateral de Atlético Nacional entre 2012 y 2017, Farid Díaz, se refirió al presente del equipo de Medellín en el programa, El Alargue de Caracol Radio, y dejó varias críticas sobre cómo está el verdolaga en este año.

Lo primero que le preguntaron a Díaz fue sobre la actualidad del equipo, el cual, el ex jugador se refirió de esta manera. “Yo no me meto con los jugadores, eso si no lo voy a hacer nunca, ni tampoco voy a criticar a alguno, menos, pero futbolísticamente hablando, Nacional no tiene nada, hay que ser sincero. Nacional no tiene identidad, le falta mucho trabajo”, expresó el campeón del Libertadores en 2016.

No obstante, otro tema del cual Farid Díaz habló fue sobre la gran diferencia que existe entre Nacional y Millonarios, argumentando que “Millonarios tiene una idea de juego marcada, Millonarios tiene una idea de jugar, de ir al frente y eso lo ha demostrado hace rato, hasta cuando nosotros estábamos allá. Ellos tenían la idea, apenas iban creciendo, eso no es de la noche a la mañana. Ese es un equipo que viene trabajando, lento, pero seguro”. Agregando también elogios hacia el conjunto de Alberto Gamero, donde resalta el papel que tienen jugadores como David Mackalister Silva, Daniel Cataño, y Álvaro Montero.

Por último, el ex jugador de 40 años tuvo en cuenta qué es lo le hace falta en el Nacional. Refiriéndose a que esta situación que hoy carece el equipo, no lo tenía cuando estuvo en el plantel. “Nacional necesita jerarquía, voz de líder, alguien que dirija el barco, no solo el técnico, porque el técnico no puede hacer milagros. Yo que estoy en este lado y voy a estar de pronto de ese lado, hay que saber entender al profe, yo al profe no le digo que es mal técnico, de pronto no tiene todas las herramientas para hacer un buen equipo. Los jóvenes son muy buenos, no he dicho que son malos, pero les hace falta jugadores de más talla, que los lleven”.

Cabe recordar que el también mundialista en Rusia 2018 estuvo con el equipo verdolaga entre 2012 y 2017, donde jugó 272 partidos y ganó 11 títulos con los antioqueños.