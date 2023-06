Pudo ser tragedia: sobrecupo en Boyacá Chicó vs Millonarios

Millonarios y Chicó le metieron picante a la definición de la Liga BetPlay. La sexta fecha será crucial, para definir quién del grupo B será el finalista.



La afición de Millonarios asistió en masa a Tunja, para apoyar a los embajadores. La boletería se agotó e su totalidad. Sin embargo, las cosas desde la parte logística fueron a mal, ante la cantidad de gente en el estadio.



Una hora antes del partido, la tribuna occidental ya se encontraba llena. Incluso, varias personas se quedaron en los carriles de acceso, sin ubicar una silla. Ante esta situación, otros se metieron al respaldo del escenario, intentando entrar a un sector no habilitado.



Las autoridades habilitaron la tribuna sur, donde gente de oriental y occidental, llenaron esta zona. Además, en la parte oriental alta, que no estaba habilitada, terminó llena, pues no había dónde ubicarlos.