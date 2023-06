Alianza y Nacional se juegan una final adelantada: ¿habrá sorpresa?

El cuadrangular A de Liga BetPlay 2023-I está parejo y aún no hay un equipo claro que vaya a lograr la clasificación a la gran final del campeonato, pero en esta fecha 5 se jugarán partidos claves que definiría el rumbo de algunos.

Sin duda, el duelo que más acapara la atención es el de Alianza Petrolera y Atlético Nacional en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, quienes jugarán prácticamente una gran final adelantada en esa zona. El que gane quedará con la primera opción de llegar a la lucha por el título.



Nacional y Alianza llegan con ocho puntos cada uno, pero los santandereanos son líderes y ganan la posición gracias a su buena diferencia de gol de +3, una más que los verdolagas y eso es de momento, el primer plus para los dirigidos por Hubert Bodhert.



Sin embargo, Nacional no la tendrá fácil en su visita a Alianza Petrolera, pues de local, los de Barranca llevan un total de cinco partidos ganando de manera consecutiva y no conocen la derrota en Liga. De hecho, su último juego perdido fue contra Deportivo Cali por la fecha 15, pero después de eso se ha hecho fuerte en su estadio.



Pese al buen momento del local, Nacional busca su objetivo y quiere evitar sorpresas. Una de las cosas a favor que tiene el equipo de Autuori es que, de sus últimas cinco visitas a Alianza, ha conseguido tres victorias, un empate y una derrota, siendo un balance positivo.





Alineación probables Alianza Petrolera:



José Luis Chunga; Saldaña, Franco, Ospina y Navarro; Bolaño, Castillo, Manjarrés; Torres, Rodríguez y Angulo.



• Alineación probable Atlético Nacional:



Harlen Castillo; Cristian Castro, Cristian Zapata, Édier Ocampo, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Brahian Palacios, Yerson Candelo, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.