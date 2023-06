Gamero espera por Llinás y Silva: ya piensa en el DIM

Millonarios dejó escapar la oportunidad para conseguir la clasificación a la final, de forma anticipada, contra Chicó. Ahora, todo se definirá en la última jornada de los cuadrangulares.



Luego de la derrota, el entrenador Alberto Gamero, se refirió a la caída en Tunja “No pudimos responder como queríamos ante los goles rápidos. El próximo domingo tenemos una nueva opción de clasificar y eso es lo que vamos a buscar”.



También habló de lo que es la recuperación de Silva y Llinás, dos piezas fundamentales del esquema “La recuperación de Llinás y Siva va bien. Esperemos que en esta semana queden habilitados para que sean parte de la concentración del sábado”.



“Chicó se defendió bien y no dio tanto espacio. Nos hicieron dos goles rápidos y el equipo reaccionó y fue a buscar el resultado. No lo encontró” agregó.



Concluyó con el mensaje a la hinchada, que acudió en montones a Tunja “disculpas a la hinchada que llenó el estadio y nos acompañó. No pudimos darle el paso a la final, vamos a tratar de hacerlo en Bogotá".