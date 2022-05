Nacional buscará el punto invisible: será juez de Equidad

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 6 de la tarde a La Equidad, por la fecha 20 en la Liga I-2022. El conjunto antioqueño buscará con nómina mixta, imponerse frente a los aseguradores y con la ayuda de otros resultados, estar en el primer o en el segundo lugar de la tabla para obtener el punto invisible en los cuadrangulares. Por el lado de los capitalinos, deben ganar para clasificar a la siguiente fase del campeonato.

Ambos equipos vienen de empatar 1-1, frente a Unión Magdalena y Deportivo Pereira respectivamente. Atlético Nacional ocupa actualmente el tercer lugar de la tabla con 36 puntos y La Equidad es octavo con 27 puntos. En cuanto al grupo de convocados que dispuso el técnico Hernán Darío Herrera, Andrés Andrade, Sebastián Gómez, Alexander Mejía y Jarlan Barrera, llegaron a la quinta tarjeta amarilla, derivando una suspensión automática. Por su parte, Felipe Aguilar sigue en el departamento médico, con lo cual no pudo ser citado para este encuentro. Dorlan Pabón y Giovanni Moreno son ausencias por decisión técnica.



Mientras que Tomás Ángel y Ruyery Blanco regresaron a la convocatoria. En el caso de Tomás, el jugador viene de brillar en el microciclo de trabajo con la Selección Colombia sub 20. Otra de las novedades es la del juvenil Óscar Perea, quien, con 16 años, es un extremo por derecha, que también puede jugar por izquierda. El risaraldense recibió su primer llamado del ‘Arriero’ para el equipo profesional.



Daniel Mantilla volverá a una cancha donde logró brillar y enfrentar a su anterior equipo, esta vez el santandereano será juez de sus excompañeros. "Es la primera vez que me pasa estar en un equipo donde aseguramos la clasificación mucho antes. Empecé teniendo una muy buena temporada, he bajado un poco el nivel, pero lo que me garantiza retomar mi nivel es estar trabajando. Estoy en un equipo con mucha calidad, para poder interiorizar y asociarme”.



Además, “contra La Equidad es una oportunidad para retomar el nivel, en lo personal, quiero dar más el equipo, acompañar más a los delanteros, ganar más duelos, para eso hemos venido trabajando, coordinando movimientos para darle el balón al delantero. Tenemos una gran exigencia, el poder estar en cuadrangulares con Nacional es una gran alegría, tenemos una gran ilusión de competir y pelear por el título”.



En cuanto al rival, Mantilla remarcó que “tengo muchos compañeros allá, ya pasó mi página por La Equidad, estoy en Nacional y vivo el juego igual que el resto. Con la responsabilidad de hacer un gran partido, jugar en Techo cuesta mucho, pero me gusta jugar allá, espero hacer un gran partido”.



Datos entre La Equidad y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, La Equidad y Atlético Nacional han disputado 39 partidos, de los cuales, el equipo asegurador se impuso en 13 contra 14 de los verdolagas y 12 empates. En cuanto a goles anotados, 38 fueron para los capitalinos y 51 para los antioqueños.



Nacional no vence a La Equidad en Bogotá, desde el 29 de enero de 2020, en esa ocasión los verdolagas se impusieron por 3-4, con goles de Fabián González Lasso, Sebastián Gómez y doblete de Gustavo Torres, el local anotó a través de Pablo Sabbag en dos ocasiones y un gol en contra de Diego Braghieri.



En el estadio Metropolitano de Techo, Atlético Nacional no vence a La Equidad, desde el 30 de septiembre de 2016, cuando se impuso por 1-3 con goles de Miguel Borja y Daniel Bocanegra por duplicado, descontó Jean Carlos Blanco.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Jhon Duque, Baldomero Perlaza, Yeison Guzmán, Daniel Mantilla, Álvaro Angulo; Tomás Ángel.



D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Metropolitano de Techo.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



VAR: Jorge Guzmán (Norte de Santander).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8