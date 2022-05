La Liga BetPlay llega a su fin: horario y dónde ver la definición

Llega el día decisivo en la Liga BetPlay 2022-I. Este sábado se definirán los últimos dos clasificados para los cuadrangulares finales. Seis equipos quieren seguir en la pelea por el título. Por otro lado, el domingo concluye la jornada con un par de duelos.



Prográmese acá con horarios y canales:

Sábado 14 de mayo

*Todos los partidos se jugarán a las 6 de la tarde.



Atlético Nacional vs Equidad

Canal: Win Sports.



Millonarios vs Alianza Petrolera

Canal: Win Sports +.



Once Caldas vs Santa Fe

Canal: Red+ (canal 107/1007) de Claro y Win Sports Online.



Junior vs Jaguares

Canal: InfoClaro (canal 1001) y Win Sports Online.



Deportes Tolima vs Envigado

Canal: Claro Sports 2 (canal 1503/503) y Win Sports Online.



Águilas Doradas vs Cortuluá

Canal: Claro Sports 3 (1504/504) y Win Sports Online.



Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Canal: Claro música TV (1157/157) y Win Sports Online.



Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Canal: Claro música Me Gusta (152) y Win Sports Online.