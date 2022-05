Juan Carlos Osorio sacó a joven figura del América por insólita razón

Hace ya un buen tiempo que Juan Carlos Osorio dijo adiós al América de Cali, pero aún así continúan saliendo polémicas de lo que dejó su gestión.



El último en referirse a las controvertidas decisiones del míster fue Daniel Quiñones, canterano escarlata que terminó cedido en el Deportivo Pasto por pedido expreso de Osorio.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Quiñones reveló la insólita razón por la que el DT decidió sacarlo del América, por supuesto mostró su descontento y aprovechó para hablar del regreso de Alexandre Guimaraes.



“Antes de irme para el Deportivo Pasto, estuve entrenando con el profe Osorio. Él tomó la decisión de no inscribirme simple y llanamente por el tema de la estatura, cosa que para mí no debería ser así. Pero bueno, cada quien tiene sus decisiones y yo las respeté”, dijo el futbolista de 23 años.



Quiñones, que ocupa la posición de lateral derecho, mide 1.69 centímetros, diez menos que Eber Moreno y dos menos que Cristian Arrieta, su competencia directa por la banda.



“Incluso usted puede buscar una rueda de prensa en la que él habló del tema. Básicamente fue por eso (la altura)”, añadió. Así mismo recordó que Darwin Andrade no llegó al equipo por la misma razón.



Ahora bien, el ‘ratón’, como se le apoda, aseguró que la salida al conjunto nariñense le ayudó para coger experiencia y sumar minutos en primera división. No todo fue malo.



Para finalizar enalteció el regreso de Guimaraes al banquillo técnico: “Ya conozco el trabajo del profe. Simplemente es adaptarme de nuevo a los entrenamientos, que es lo que más quiero, y esperar que empiece el nuevo torneo para competir... El profe llega en un momento en el que el equipo estaba abajo, pero él lo asumió con responsabilidad. El ambiente está un poco tenso porque en América siempre te van a exigir títulos y ganar. Ya solo queda pensar en el próximo semestre y de la mano del profe Guima empezar a conseguir lo que veníamos consiguiendo antes”.



Vale recordar que Daniel Quiñones regresa al rojo vallecaucano para la segunda parte del año y tiene contrato hasta diciembre del 2023.