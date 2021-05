Por situación de orden público:Nacional vs La Equidad está en duda

Este sábado, la Gobernación de Antioquia, luego de un consejo extraordinario de seguridad con la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, alcaldes del Valle de Aburrá, fuerzas militares y de policía, definieron toque de queda total desde el medio día de hoy (sábado 1° de mayo) hasta las cinco de la mañana del lunes 3 de mayo.

Estas medidas se tomaron debido a las complicaciones en el orden público que ha tenido Medellín y el área metropolitana en estos últimos tres días de marchas y paro.



Aunque resta conocer el decreto oficializando la medida, con esta determinación, se podría suspender el partido de este domingo a las 3:30 de la tarde entre Atlético Nacional contra La Equidad, por la vuelta de los cuartos de final en la Liga I-2021.



Sin embargo, FUTBOLRED consultó con fuentes de Atlético Nacional, en donde no hay novedades hasta el momento y siguen los preparativos para este encuentro.



Por ahora, se sigue muy de cerca qué pueda ocurrir con la situación de orden público, para constatar si se puede realizar o no este encuentro, teniendo en cuenta que no habría fuerza policial suficiente para garantizar su presencia en el estadio Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8