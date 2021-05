Suspendido partido de Cali ante Tolima: Dimayor ya pide soluciones

El Comité Local de Fútbol de Palmira se reunió con el Alcalde Municipal y en la noche del viernes tomó la determinación de suspender el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 entre Deportivo Cali y Tolima, programado para este sábado (8:00 p.m.) en el estadio de Palmaseca.



Los hechos de orden público ocurridos durante los tres últimos días, además de los bloqueos de entradas y salidas de Cali, obligaron a que el compromiso fuera postergado, tentativamente para el domingo, si las condiciones lo permiten.

Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, le confirmó a FUTBOLRED que “la decisión la tomó el Alcalde en la tarde por las situaciones de orden público tan complejas que se están presentando, pero obviamente por respeto y por protocolo hicimos una comisión local extraordinaria este viernes a las 9 de la noche para hablar de todos los pormenores y en consenso se determinó que primero está la vida, la seguridad de la gente, de los jugadores, el bienestar, y que no tenemos las condiciones logísticas y de seguridad para realizar el partido en las condiciones que normalmente se deben hacer”.



El funcionario agregó que cada partido “es un operativo que se haga con aproximadamente 60 unidades policiales, pero en este momento todo está volcado en general al tema de la seguridad de la ciudad y la prioridad es esa y no el partido, lo que indica que no hay las garantías para hacerlo. Básicamente es por el tema de la fuerza policial, pero hay indicios de que las personas no pueden parar y es mejor tomar las medidas pertinentes”.



También señaló que existe la posibilidad de que se realice el domingo: “Determinamos que queda suspendido, pero se va a evaluar nuevamente este sábado después de mediodía, si es necesario, el mismo Alcalde está en la intención de volvernos a reunir, un miembro de la Dimayor solicitó esa reunión y mirar la posibilidad de hacerlo este mismo domingo. Está muy complicado, pues el Alcalde lo dijo, que no veía las condiciones, pero no estaba cerrado a todas las opciones. En la tarde podría tener información pertinente”.



De igual forma, reconoció que el tema tiene muy preocupada a la Dimayor, por lo que se mirará cómo buscar la solución: “Pese a las condiciones en que se encuentra la ciudad y tan cercanos a Cali, el Alcalde no está cerrado, por lo que estamos 100% atentos a lo que se pueda presentar. Vamos a presentar este sábado temprano el acta a la Dimayor de lo que sucedió hoy y luego de mediodía, dependiendo de cómo vaya todo, en el Día Internacional del Trabajo, estamos dispuestos a reunirnos de manera extraordinaria”.



Cali viene de perder 3-0 en Ibagué y debe conseguir el mismo resultado para forzar los cobros desde el punto penal, o imponerse por una mayor diferencia para avanzar directamente a la semifinal.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces