Millos y América están listos: decisión oficial sobre duelo en Ibagué

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay entre Millonarios y América de Cali, el cual está previsto para este sábado en la ciudad de Ibagué, se vio amenazado por los hechos de orden público que han transcurrido durante estos días de protestas en el país.

Sin embargo, según conoció FUTBOLRED, las autoridades pertinentes tomaron la decisión de no aplazar el clásico que se llevará a cabo en el Manuel Murillo Toro a las 6 de la tarde.



El Imdri notificó que el partido sí se jugará en el horario estipulado, salvo un hecho sumamente grave, producto de las marchas programadas o de los hinchas de los equipos que, en tal caso, impidan la realización del evento.



Así las cosas, el duelo entre azules y escarlatas sigue en pie y se espera que se pueda disputar con total normalidad. No obstante, se le hace un llamado a los hinchas, para que acaten las normas de bioseguridad y no sean el factor que impidan el desarrollo del partido.



Hay que recordar que Millonarios tiene la ventaja en la serie tras imponerse por 1-2 al América de Cali en el juego de ida.