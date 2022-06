Nacional, sin margen de error en cuadrangulares: recibe a Bucaramanga

Atlético Nacional recibe este sábado, desde las 5:15 de la tarde a Atlético Bucaramanga, por la tercera fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Con siete partidos sin poder ganar, el conjunto verdolaga tiene la obligación de ganarle al ‘leopardo’, si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la gran final. Al frente está una de las revelaciones del campeonato, quienes no pierden en Medellín desde 2017.



Álvaro Angulo no logró recuperarse de una contusión en su rodilla y será baja en el equipo de Hernán Darío Herrera. Felipe Aguilar superó su lesión de tobillo y las molestias físicas que lo marginó del partido contra Millonarios y sería convocado para este encuentro frente a Bucaramanga.

El técnico Hernán Darío Herrera sabe de la responsabilidad que tienen sus dirigidos en ganar para volver a encaminarse en la lucha por avanzar a la final. Un empate o una derrota, tendrían prácticamente sentenciada una nueva eliminación. “El ánimo esta arriba, estamos fuertes. Ahora viene Bucaramanga y queremos conseguir los tres puntos. Estamos con la energía arriba. Felipe Aguilar ya está disponible para jugar, es decisión del cuerpo técnico si lo tenemos en cuenta para este partido, Álvaro Angulo está en el departamento médico y ellos nos darán noticias sobre su evolución”.



En cuanto al rival, el ‘Arriero’ indicó que “Bucaramanga es un rival muy difícil, tienen el ánimo arriba, dos jugadores muy importantes y un técnico que conoce muy bien sus jugadores. Dayro y Sherman son jugadores peligrosos que debemos controlar, hay que mejorar varias cosas que ya hemos hablado. La idea es que esos errores no se repitan”.



Por su parte, analizando variantes para este juego, el técnico no ve viable ubicar a Dorlan Pabón como centro delantero, una posición que tuvo sobre el final de su etapa en Monterrey de México. "Con nosotros, (Dorlan) Pabón nunca lo ha hecho de nueve. En los par

Datos entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Bucaramanga se han enfrentado en 191 oportunidades, con 84 triunfos verdolagas, 65 para los santandereanos y 42 empates. En cuanto a goles anotados, 291 fueron para los antioqueños y 229 de los leopardos.



La última victoria de Atlético Nacional como local en Primera División ante Atlético Bucaramanga fue en julio de 2017 (2-1). Desde entonces, el conjunto bumangués ha sumado una victoria y dos empates visitante a los de Medellín.



Atlético Nacional suma siete partidos sin ganar en la Liga I-2022 (cinco empates, dos derrotas), pero acumula nueve sin caer como local en el torneo (cinco victorias, cuatro empates).



Atlético Bucaramanga se llevó la victoria en su partido más reciente de la Liga I-2022 (2-0 vs. Junior) y busca enlazar victorias por segunda ocasión en este certamen, tras encadenar tres entre marzo y abril.



Dorlan Pabón, de Atlético Nacional, suma 59 remates en total (incluyendo bloqueos) en la Liga I-2022, máximo registro junto a Pablo Sabbag (La Equidad) y Luciano Pons (Independiente Medellín). El jugador verdolaga promedia más de tres disparos (3.5) por partido en el torneo (17 encuentros).



Con 11 goles, Dayro Moreno, de Atlético Bucaramanga, es uno de los máximos anotadores de la Liga I-2022 (junto con Luis Carlos Ruiz, de Cortuluá), participando en el 37.9% de los goles de



Atlético Bucaramanga hasta ahora (29). Se trata del porcentaje más alto entre los jugadores aún en carrera en el torneo.



Atlético Nacional no gana por Liga, desde el 10 de abril contra América de Cali. Desde ese juego, ya van cinco empates, dos derrotas. Cuatro goles a favor y seis en contra.



En 13 partidos disputados en el Atanasio en este 2022, Atlético Nacional tiene un promedio de asistencia de 29.968 espectadores. El partido con más público fue contra Millonarios, por Liga con 42.419 espectadores. Mientras que el más bajo fue frente a Once Caldas por Copa Colombia con 16.667 espectadores.



El último triunfo de Nacional contra Bucaramanga fue el 6 de octubre de 2020, por la fecha 12 de la Liga 2020. El marcador fue por 1-2 con goles de Jarlan Barrera y Déinner Quiñones, descontó Germán Gutiérrez. Ese partido fue disputado en el estadio Alfonso López, a puerta cerrada.



Atlético Nacional no anota un gol de tiro libre en Liga, desde la fecha 8 de la Liga II-2021, cuando Dorlan Pabón anotó el tercero en el triunfo verdolaga en Barrancabermeja por 1-3. Han pasado 40 partidos desde entonces.

Alineación

Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jhon Ospina (Quindío).

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8