Gómez: ‘quedan cuatro partidos, si los ganamos, estamos en la final’

Con siete partidos consecutivos sin poder ganar, el panorama de Atlético Nacional es complicado en la Liga I-2022. Desde aquel juego contra América de Cali, en la fecha 15, disputado el 10 de abril que los verdolagas no pueden disfrutar de los tres puntos en este certamen.



Sebastián Gómez habló sobre lo que está trabajando el equipo para reencontrarse con los buenos resultados y las posibilidades para ser finalista.

“Mentalmente estamos muy fuertes y nos hemos levantado de las adversidades en los dos últimos juegos. Vamos a estar en el Atanasio y le debemos mucho a nuestra hinchada. Bucaramanga es buen equipo, los tenemos que contrarrestar y conseguir los tres puntos”, señaló.



Además, para Gómez, "nos hemos sabido reponer a cualquier adversidad. El equipo ha mostrado reacción y rebeldía. Cuando nos salgan bien las cosas, sabremos cuidar el resultado. Quedan cuatro partidos, si los ganamos, estamos en la final. Depende de nosotros y sabemos que llevamos varias fechas sin ganar. Nosotros sabemos la obligación que tenemos”.



El volante habló sobre su posicionamiento en la cancha, si juega mejor solo o con otro volante acompañándolo. "Yo me siento cómodo en cualquier alternativa que haya, sea solo o con un acompañante en la mitad. La gente que me rodea es muy talentosa”.



Volviendo al tema de la hinchada, esa que mantiene a Nacional con un promedio de asistencia cercano a los 30.000 espectadores cada vez que juegan en el Atanasio. "Nosotros le debemos mucho a la hinchada de Nacional, eso se lo vamos a pagar con triunfos. Esto no se ha acabado, depende de nosotros. Es mejor jugar con presión que sin presión, estamos unidos y no somos de redes sociales".



Finalmente, el jugador advirtió que "debemos seguir enamorando a la hinchada con nuestro fútbol. Debemos volver el Atanasio un fortín y que los rivales sientan miedo cuando visitan a Nacional".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8