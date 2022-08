Nacional prepara el duelo contra Envigado, con novedades en cancha

Este martes, Atlético Nacional realizó una nueva práctica en su sede de Guarne previo al partido del jueves contra Envigado Fútbol Club, por la séptima fecha en la Liga BetPlay II-2022. Juego que estaba pendiente. El próximo domingo se medirá en el clásico antioqueño contra Independiente Medellín y no dejan nada al azar.

En cuanto a las ausencias, Kevin Mier se encuentra en Bogotá con la Selección Colombia, mientras que Jhon Duque y Cristian Castro Devenish están en el departamento médico.



Por su parte, Juan José Arias, Yeicar Perlaza, Jhon Elmer Solis, Óscar Perea, Juan Pablo Torres, Jayder Asprilla, Sebastián Guerra, Luis Marquínez, Brandon Palacio, Clarence Culma (lateral, interior sub 20), Simón García (sub 17 central) y Luis Carlos Segura (sub 20 central), fueron los juveniles que trabajaron a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío Herrera.



Ejercicios con pelota, espacio reducido, inicio y salida de juego, definición y trabajo táctico, junto con los habituales trabajos en gimnasio, los componentes de esta nueva sesión de entrenamientos. Nacional tendrá práctica el miércoles donde definirá la nómina de convocados para enfrentar al conjunto naranja, el jueves, desde las 8 de la noche.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8