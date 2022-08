Mauricio Navarro y un cambio de rumbo en Nacional: unión con hinchas

A dos días de su presentación oficial, Mauricio Navarro habló con los medios de comunicación, donde habló sobre su llegada a la institución, reemplazando a Emilio Gutiérrez. El directivo desea la comunión entre hinchada, jugadores e institución, formando un equipo competitivo sin descuidar las finanzas.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga |

Mauricio Navarro de Bedout: “Nuestro objetivo deportivo siempre es estar en los primeros lugares y queremos apostarle a la Cantera”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 30, 2022

"Mi vida ha sido en el deporte, tengo respeto con los medios de comunicación. Hice parte del periodismo en 1984 estuve en radio, sé lo que son los medios y a todos los voy a atender con un orden a través del departamento de comunicaciones. La situación económica del fútbol mundial es compleja, hemos pasado por episodios como la pandemia, la situación de Fernando Uribe y demás, estamos en un proceso de reestructuración a 3 años y que vaya de la mano con los buenos resultados. Yo quise adelantar a la posesión en la rueda de prensa. El 1° de septiembre comienzo las labores en mi cargo", indicó.



Además, Navarro resaltó que "sería complejo tener un equipo saneado, pero sin ser competitivo. Estamos manejando unas cifras las cuales nos sirven para trabajar. Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación y la hinchada. Somos uno de los equipos más importantes de Suramérica. Llevo 13 años en la institución. La nómina de Nacional es una de las tres mejores constituidas del país".



En cuanto al desafío de estar al frente del club antioqueño, Mauricio explicó que "el reto administrativo es sanear el club y en lo deportivo hay que estar arriba con equipos competitivos. También queremos posicionar jugadores de la cantera, buscamos trabajar de la mano con el cuerpo técnico y ser un equipo ganador".



"Buscaremos las mejores relaciones con las barras. Cuando ha llegado el éxito deportivo es con la comunión con la hinchada. Cada uno en su territorio, siempre serán bienvenidos y serán escuchados".



En lo personal, Navarro dijo que "este año cumplo 60 años. Desde 1971 he seguido a la institución. Si he faltado a 50 partidos en el Atanasio, no pasan de 60. Se mucho de la parte deportiva, identifico el perfil de los jugadores. Somos responsables de hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Desde 2009 estoy en la institución. En 2016 en la junta directiva, soy hincha y debo administrar pasión con razón. Cuando uno está durante mucho tiempo en una institución se resaltan las derrotas y las victorias pasan por el lado. Espero conocer con más detalles las cifras del déficit. Son situaciones que arrastran desde hace varios años".



Sobre el progreso como organización, Navarro contó que "la reestructuración está basada en la parte económica. La cantera es una de nuestras razones de ser. Aportamos muchos jugadores a la Selección Colombia en diferentes categorías. Nacional nunca ha dejado de tener figuras, siempre y cuando permita la situación económica".



Continuando con sus objetivos y metas, Navarro declaró que "este puesto me da mucho orgullo. La junta directiva me encomendó este reto y lo asumí con mucho gusto. El buen fútbol es subjetivo, unos piensan que son los resultados, otros el trabajo en equipo. El equipo del título tuvo mucha unión, es una plantilla competitiva. Para nuestro medio, Nacional es un equipo competitivo. Tenemos una nómina muy competitiva, con varios jugadores en muchas posiciones y el cuerpo técnico debe tomar decisiones. Esperamos ganar, la gestión se tiene que ver a mediano y largo plazo. Antes era un miembro de junta directiva y no debemos estar expuestos. El único que puede hablar con los medios es el presidente".



Sobre aquella situación en donde Macnelly Torres lo había acusado de echarlo del club, la salida de Lucas González y el fútbol femenino, Navarro explicó que "el tema de Macnelly fue hace 4 años. En su momento, cuando un jugador ve la posibilidad de salir, le dije que hubiera un negocio para el club. Nunca lo eché del club, es un tema del pasado. Lucas González se fue debido a una reestructuración de las fuerzas básicas, sin desconocer su buen trabajo. Estamos buscando otras personas para seguir creciendo. El fútbol femenino es bienvenido, cuando se consolide el torneo, seremos los primeros en estar ahí. Debemos conformar un plantel a la altura".



Además, "el fútbol se ha abierto, uno no puede ser cerrado. Todos los jugadores colombianos tienen cabida en Nacional. Espero tener una buena relación con los hinchas y los periodistas. Cuando estuve en la junta directiva no me correspondía hablar con los medios. En Nacional no admitimos las derrotas, queremos estar arriba. Teniendo el mejor equipo, las derrotas nos duele mucho, debemos tener un equipo bien conformado, pero sin descuidar las finanzas".



Finalmente, tocó el tema de la Copa Libertadores y como le gustaría que fuera recordada su gestión. "Ya estamos en la Copa Libertadores. El conocimiento del fútbol es relativo. Estaremos en la búsqueda de jugadores para reforzar, tenemos un cuerpo técnico que cuentan con todo nuestro apoyo. Miraremos la manera de reforzar la plantilla. Yo quiero que el equipo quede en una posición sólida deportiva y financieramente. Nuestra razón de ser son los hinchas, espero que me recuerden como alguien que trabajó con pasión, defendiendo la institución y que sea autosostenible. Que la hinchada esté unida. Si se gana, celebramos todos. Si se pierde, hay que apoyar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8