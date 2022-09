¿Hernán Darío Herrera en la cuerda floja? Estos serían su relevo

A pesar que entró al grupo de los ocho con el empate frente a Envigado, por la séptima fecha en la Liga BetPlay II-2022, Atlético Nacional no descarta tener una baraja de candidatos a suceder a Hernán Darío Herrera en el banco técnico del equipo verdolaga. El haber conseguido la Liga del primer semestre, compró tiempo para el Arriero, pero la manera de jugar del equipo no convence y eso ha generado críticas desde la opinión pública.



Sin embargo, el nuevo presidente de Nacional, Mauricio Navarro aseguró que hay un ‘respaldo total’ sobre el entrenador antioqueño. Aunque ya miran de reojo lo que viene en la Copa Libertadores y para poner en marcha ese plan, podrían evaluar un cambio de mando. A continuación, les compartimos algunos posibles reemplazantes de Herrera.

Pedro Sarmiento



Llegó este semestre como asistente técnico de Hernán Darío Herrera, son concuñados y más allá de la relación familiar, Sarmiento es un entrenador que volvió a Nacional, ahora desde la parte técnica a aportar en materia defensiva. A pesar que los resultados en ese aspecto no son buenos, si asume como técnico en propiedad podría darle una impronta diferente al equipo.



Santiago Escobar



Cada vez que hay rumores de cambio para la parte técnica aparece su nombre, tenga o no trabajo. Ha tenido dos ciclos como técnico de Nacional, en ambos hubo éxito, tanto en el 2005 como en el 2011 donde el equipo ganó una Liga y cortó una racha de varios años sin ser campeón. Escobar, ha estado en varios partidos del campeonato en el estadio Atanasio Girardot viendo al equipo y no hay que olvidar que, gracias a su gestión, los verdolagas trajeron en 2012 la base del equipo que conquistó el continente en 2016. En sus últimos equipos, los resultados fueron opuestos, hizo una gran campaña con la Universidad Católica de Quito, pero en Chile, con la Universidad de Chile lo sacaron los malos resultados.



Rafael Dudamel



El venezolano fue campeón con Deportivo Cali, es perfil de seleccionador y a pesar que no salió de la mejor manera del conjunto azucarero, es otro nombre que estaría en el tintero para suplir a Herrera. En caso de llegar, sería su segundo equipo dirigiendo en Colombia y una nueva oportunidad para mostrar sus capacidades.



Reinaldo Rueda



Del gusto de los directivos y aunque su nivel de cotización es alto, harían un intento por traerlo. El vallecaucano tuvo una época memorable en Nacional, conquistando títulos locales, la segunda Copa Libertadores en 2016 y su nombre quedó en páginas doradas del conjunto antioqueño. Tenía una oferta de Alemania que no llegó a concretarse en este mercado de pases.



