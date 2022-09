¿Herrera fue autocrítico? Así analizó la derrota de Nacional ante DIM

Atlético Nacional sigue en involución en su juego y esta vez su verdugo fue Independiente Medellín, quien lo derrotó por 4-3, al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera habló sobre lo que dejó este encuentro.



"Quedo preocupado por el primer tiempo de Nacional. Medellín nos pasó por encima, llegó un gol de juego aéreo a los 30 segundos, nos costó levantarnos y nos ganaron por arriba. No fuimos capaces de contrarrestar, me voy preocupado. En el segundo tiempo tuvimos para empatar, no se pudo, pero debemos rescatar lo que hizo Nacional", remarcó.

Además, sobre la ausencia de centrales y la posibilidad de poner algún juvenil como Juan José Arias, Herrera explicó que "estos partidos es para gente que tiene recorrido. Meter a Juan José Arias no me daba. Con Angulo de central, decidí mover a Danovis Banguero de central. Con lo que tenemos hay que buscar cambios, en un marco como el de hoy, era complicado para nosotros. Una cosa es delantero y otra defensa. Los centrales son muy jóvenes y han tenido pocos partidos, no podía arriesgarlos en este partido. Necesitamos ganar para darles minutos".



Ademas, "Jacobo Salazar no está con nosotros. Estaba en Venezuela prestado, volvió, pero no está registrado, hasta el año entrante puede jugar con nosotros".



En cuanto al planteamiento de juego, Herrera dijo que "hemos usado una estructura de 1-4-1, a veces hago el 4-2 o el 1-3. Medellín nos sorprendió, pero con la estructura cambiada pudimos empatar".



Finalmente, el técnico advirtió que el equipo no está confundido y confía en que el equipo pueda mejorar. "Confundido no está el grupo. Nacional intenta la posesión, pero los rivales no lo dejan y hay que jugar más profundo. Medellín en el primer tiempo nos superó, reaccionamos tarde. En el segundo tiempo mejoramos y pudimos remontar. Hay equipos que vinieron a hacer una propuesta ofensiva como Bucaramanga, Envigado fue inteligente y nos taponó. Estamos trabajando para mejorar".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8