Alegría en unos, crisis en otros: el balance de los clásicos en Liga

La fecha 10 de la Liga siempre representa expectativa, en todos los aficionados al fútbol. Pues la atención se centra en los clásicos regionales, específicamente en donde los clubes históricos se enfrentan.



Es el caso de los derbis de Bogotá, Medellín y Cali, donde están los clubes más grandes del país, en historia y aficionados. Pese a que la fecha no ha terminado, tres partidos se llevaron la atención, en el previo. Para las crónicas y el recuerdo, no defraudaron.



Tres ganadores y tres perdedores. El fútbol deja este resultado y ganarle al rival de patio siempre será satisfacción para el ferviente hincha. Millonarios, Medellín y América impusieron la parada contra Santa Fe, Nacional y Cali.



Esto es lo bueno, lo malo y lo feo, que dejaron los tres duelos regionales.



Millonarios vs Santa Fe

Lo bueno: Millonarios mantiene su estilo, gana y gusta. Es un equipo que aparte de sacar los puntos, aprendió a manejar los tiempos del partido, para encontrar los goles en momentos complicados. Cuando Santa Fe lo apretó, llegó el segundo de Carlos Gómez.



El presente de los azules es de admirar; son líderes con 24 unidades, sacándole una ventaja de seis puntos al segundo, que es Unión Magdalena. Además, de los últimos seis clásicos, Millonarios se ha quedado con cinco.



Lo malo: Santa Fe sigue siendo un equipo con una idea en construcción, cuenta con jugadores importantes en todas sus líneas. Pese a esto, los cambios tácticos de Alfredo Arias con su esquema espejo, no surtieron el efecto deseado.



Lo feo: el técnico Alfredo Arias fue expulsado por Wilmar Roldán, en una jugada que, para algunos, fue exagerada. La norma lo contempla y el central la aplicó, pese a que el estratega se lo dijo, no hizo nada con la intención de frenar el juego.



Medellín vs Nacional

Lo bueno: un clásico vibrante, en goles, el mejor de los de la fecha. Siete anotaciones se presentaron en el Atanasio Girardot, con un toque dramático, pues el duelo que pintaba en una goleada histórica del poderoso, terminó siendo un apretado derbi.



Para destacar, el primer tiempo del DIM, arrollador, preciso y efectivo de cara al arco de Mier. La segunda parte fue la respuesta de Nacional, que, dentro de sus limitantes, descontó y pudo llegar a empatar el clásico.



Lo malo: la expulsión de Andrés Ricaurte fue discutida, por el momento y las acciones previas que el árbitro había sancionado, donde los jugadores del DIM pedían que midiera toda falta con la misma parcialidad.



Lo feo: la defensa de Nacional mostró sus terribles fallas, no es solo del clásico, sino de todo el certamen. El primer tiempo fue para el olvido, fácilmente el poderoso pudo anotar más goles y dejar en jaque al ‘Arriero’.



Y no es casualidad, el momento del actual campeón de Colombia es irregular. Tiene la segunda portería más vencida con 18 goles, no encuentran el camino. Pese a esto, siguen cerca de los lugares de clasificación. Llama la atención los técnicos que tiene en el banquillo, combinación de experiencia y conocimiento, pero no es suficiente para darle sentido a un equipo que está roto, desde lo táctico y futbolístico.



América vs Deportivo Cali

Lo bueno: América sigue mejorando, ya entró al lote de clasificados y el fútbol, pese a no ser vistoso, se convierte en su herramienta práctica, para imponerse y sacar los resultados necesarios. No pasó complicaciones con Cali, pero es producto de cerco defensivo y de la zona de volantes que tiene Guimaraes. Tienen la portería menos vencida, apenas con cuatro anotaciones en contra.



Lo malo: el momento del Cali es preocupante. La salida de Dudamel y la llegada de Candelo ha sido un completo remesón para los azucareros, no encuentran el rumbo y son últimos del campeonato. Los resultados los dejan prácticamente eliminados, pese a que la matemática les deje una opción, en lo deportivo, no hay salida.



Lo feo: las expulsiones condicionan al Cali y el planteamiento de Mayer Candelo, pues trata de mantener una estructura sólida y compacta, pero la parte disciplinaria perjudica, cambiando todos los planes.