David González habló del triunfo ante Nacional: ¿cuál fue la clave?

Deportivo Independiente Medellín venció 4-3 a Atlético Nacional por la fecha 10 en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, David González habló sobre esta nueva alegría para el poderoso, frente a los verdolagas.



"Nacional tiene jugadores desequilibrantes, pero en defensa son descompensados. Hasta la expulsión, el equipo dominó y pudo tener un marcador mayor. Esta semana nos enfocamos en planear un partido. Tuvimos una semana para diseñar y entrenar un plan de juego. Nos faltó jugar con 10 jugadores y defender un resultado. La motivación siempre está, a veces los resultados no llegan", indicó el técnico poderoso.

Además, "lo que más preocupa es quedarse con 10 jugadores. Pero no está en el control. Muy a menudo no van a ocurrir estas cosas, el ambiente de un clásico con un equipo tratando de remontar y el otro con 10, pasan cosas. El primer penal, si bien tuvo algo de culpa Marmolejo, pero no lo veo así. Esas decisiones van metiendo en el arco, es de admirar mantener la ventaja contra un gran rival como Nacional. Era injusto el empate".



En cuanto a los cambios, el técnico explicó que "cuando sale expulsado Andrés Ricaurte, ingresó Daniel Torres con la intención era mantener los dos volantes de marca. Pero el gol de Nacional condiciona hacer más cambios. Jordy Monroy no podía seguir, luego Diber Cambindo estaba con calambres. Al final, Christian Marrugo y Felipe Pardo nos ayudaron en varias incursiones ofensivas y dejaron en problemas a Nacional".



Sobre las rotaciones, González señaló que "cuando nosotros gestionamos la plantilla. En el momento que pasara lesiones o suspensiones, el que ingrese debía dejarlo todo en la cancha. Me gustaría tener ese equipo ideal, pero todo depende de lo que necesitamos y lo que ofrezca el rival. Todos los jugadores hacen parte y se sienten importantes. Jordy Monroy es un jugador veloz, que nos puede dar la amplitud y lo mostró de gran manera".



Finalmente, el técnico dio la clave de este resultado. "Tuvimos una semana larga de trabajo, para resolver dudas. Para un lateral, es más fácil jugar de extremos. Con los dos delanteros, esta semana trabajamos para que se encontraran. Había mucha unión y el partido de hoy iba a ser lo que fue".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8