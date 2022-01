Candelo le da vuelta a la página y espera que Nacional sea efectivo

Atlético Nacional no logró un buen arranque en el inicio de la Liga I-2022, donde apenas logró un empate contra Cortuluá. Yerson Candelo, quien realizó la asistencia para el gol de Jefferson Duque, espera que el equipo sea más eficaz y efectivo de cara a los próximos partidos, en una semana donde deberá enfrentar a Junior en el Atanasio y luego en Bogotá contra Millonarios.

“El equipo se conforma de once jugadores, la densidad ofensiva y defensiva la damos todos. No hay que señalar la línea de cuatro solamente, porque si me preguntan para calificarla, sería con una nota alta. Se hizo y se estuvo fino en el posicionamiento, en la parte defensiva. Lastimosamente, no fuimos consecuentes en el segundo tiempo con nuestro juego, al frente estuvo un rival que trabaja, que tiene virtudes, que generó opciones”, precisó Candelo.



Además, “nos queda continuar trabajando, seguir adelante, esto apenas empieza, no es una disculpa y vamos a ir llegando a ese punto ideal que nos va a llevar a conseguir el gran objetivo que es el título”.



Finalmente, el jugador habló en lo que les faltó en el complemento del partido contra Cortuluá y lo que deberán trabajar para mostrar un mejor desempeño contra Junior, el próximo miércoles. “Simplemente debíamos ser más eficaces y efectivos. Hicimos un gran desgaste en el primer tiempo, en el cual creamos muchas opciones de gol, mano a manos, centros de costado y esa efectividad nos permitirá ampliar el marcador y estar con mucha más tranquilidad para afrontar los próximos partidos. Es un aspecto para mejorar, para consolidar y poco a poco vamos teniendo esa cohesión entre ejecutor y pasador, para así poder tener esa efectividad que hablo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8