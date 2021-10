‘Afronto la competición en forma, aprovecho el día‘: Nelson Palacio

De cara a esta gran instancia por la semifinal en la Copa Colombia, Nelson Palacio habló sobre el trabajo de Atlético Nacional, pensando en lo que será enfrentar a Deportivo Cali en esta doble confrontación, empezando en el estadio Palmaseca y terminando en el Atanasio. “Hay una gran motivación en el equipo por la instancia del torneo, nos estamos preparando muy bien para afrontar estos partidos contra un gran rival como Deportivo Cali”, remarcó.



Además, “en Copa Colombia he tenido más continuidad, me preparo de la mejor manera para asumir con responsabilidad la oportunidad. En cuanto a mi trayectoria, el técnico (Alejandro Restrepo) me conoce muy bien y hemos competido en varios torneos”.

Palacio habló sobre cómo se ha sentido en el primer equipo. “Con todos me llevo muy bien, recibo consejos, sabemos que somos el equilibrio del equipo y la salida, hay que estar muy atentos en marca y ayudar a los compañeros. De Baldomero (Perlaza) he aprendido a atacar bien el área, de (Bryan) Rovira estar bien perfilado y de Sebastián (Gómez) ser dinámico, estar en defensa y en ataque. De cada uno les aprendo y crezco como jugador. Afronto la temporada de la mejor manera, soy joven y cada día lo aprovecho para aprender de la mejor manera”.



Sobre su ciudad de origen, Apartadó en el Urabá antioqueño, Nelson reseñó que “Apartadó es una capital deportiva, hay futbolistas, basquetbolistas, lanzadores, pesistas y creo que, si tuviéramos más oportunidades, habría más deportistas buscando sus sueños. En el pueblo, soy una persona que me relaciono muy bien, soy una inspiración para la comunidad, no solo estoy cumpliendo mis sueños, sino el de los demás”.



Finalmente, el jugador habló sobre sus condiciones y lo que se va a enfrentar contra el equipo azucarero. “Soy un jugador muy dinámico, que me gusta el juego corto y largo, estar bien perfilado con mucho equilibrio en defensa y ataque. Cali es un gran equipo, cuenta con muchos referentes, nosotros debemos aprovechar nuestros jugadores talentosos para poder penetrar los espacios que nos puedan dejar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8