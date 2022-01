Felipe Jaramillo pegó la vuelta a Colombia para destacarse

Uno de los hombres destacados en este mercado de pases de Águilas Doradas fue Felipe Jaramillo, el volante que despuntó en Leones de Itagüí, luego teniendo paso por Millonarios y América de Cali, en 2021 probó suerte en La Serena de Chile, donde logró una buena continuidad que le sirvió para pegar la vuelta al fútbol colombiano, con más experiencia y a pesar de sus 25 años, sueña cosas grandes con el equipo del oriente antioqueño.

“Contento de estar acá y disfrutar esta etapa en Águilas. El año pasado tuve un momento complicado en América, decidí ir a Chile, competí todo el año, tuve el 80 por ciento de rendimiento y eso se suma la experiencia, el fútbol de allá es muy intenso. Llegué tarde a la pretemporada, me falta estar a punto, pero espero aportar mucho, la idea es clasificar entre los ocho, buscar certamen internacional y por qué no, soñar con un campeonato. Tenemos un equipo con mentalidad ganadora, humilde, joven, que bien guiado podemos conseguir muchas cosas. Espero aportar un granito de arena, para lograr muchas cosas”, señaló el volante.



Además, “hemos hecho muchas sesiones de trabajo intensas, y creo que estamos preparados para mostrar buen fútbol y buscar el triunfo que no pudimos lograr como local. Seguramente, se nos van a dar los resultados”, indicó Jaramillo.



El ‘vikingo’ se reencontró en Águilas con Christian Marrugo, con el que formó una muy buena dupla en el mediocampo de Millonarios. Sobre su relación con el ‘17’ cartagenero, Felipe declaró que “con Christian (Marrugo) tengo una buena relación, nos entendíamos muy bien en el terreno de juego y acá en Águilas será lo mismo, es ir soltándose, conociendo al compañero y con el trabajo del cuerpo técnico confiamos que nos irá muy bien este semestre”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8