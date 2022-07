Herrera: 'Me voy tranquilo por el funcionamiento del equipo'

Atlético Nacional empató 2-2 con Deportes Tolima en Ibagué, por la cuarta fecha en la Liga II-2022. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera habló sobre el trámite del encuentro.



"Hay que valorar el funcionamiento del equipo hoy. Nacional jugó un gran primer tiempo y demostró mucha categoría. En el segundo tiempo, los primeros 15 minutos de Tolima fueron importantes, luego cogimos la manija. Al final vino un error grupal nos cuesta el empate. Me voy tranquilo por el funcionamiento del equipo”, comentó Herrera.

Además, el estratega remarcó que "no hay que matar a los jugadores por eso, sino que hay que valorar lo que hicieron bien hoy. Empatarle a Tolima y hacerle 2 goles acá es muy complicado, pero hoy Nacional demostró lo que somos nosotros y por qué somos campeones. Nacional para la gente estaba muerto pero no, no está muerto”.



El entrenador señaló que "nosotros no habíamos hecho trabajo, después del título, las sesiones de trabajo no fueron buenas. Este último partido tuvimos una semana y el equipo recobró un poquito su identidad, y hoy lo demostró con categoría".



En cuanto a la actuación de Aldair Quintana, el técnico detalló que “estoy contento con Aldair, siempre confiamos en él. Si está y se quedó es porque tiene todas las condiciones para tapar. Espero que siga en muy buen nivel. Hoy lo demostró y esperamos de acá en adelante mirar la disputa en esa posición con Mier. Mier ha rendido y entra en competencia Aldair. Me alegra mucho por él y esperamos que siga así".



Finalmente, Herrera habló sobre la función de Dorlan Pabón como extremo y cambiando el lado con Daniel Mantilla. "Dorlan hace rato está haciendo ese trabajo. Él pasa muy bien la línea del balón, cuando nos toca hacer las dos líneas de cuatro lo hace muy bien. Lo que pasa es que a veces se nos cansa, y hay que mirar otras opciones".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8