De local, pero fuera del Pascual, América busca primer triunfo en liga

Este domingo, América de Cali afrontará su segundo juego de la Liga II-2022, enfrentando a Cortuluá por la cuarta fecha del torneo a las 2:45 de la tarde, en el estadio Doce de Octubre de Tuluá, pero oficializando como local, ya que el estadio Pascual Guerrero se está preparando para un evento internacional fuera del fútbol.

El conjunto escarlata disputó su último juego el pasado sábado 9 de julio contra Envigado y desde entonces, el equipo ha estado entrenando con normalidad en la sede deportiva en Cascajal, consolidando la parte táctica y colectiva que requiere el técnico Alexandre Guimaraes.



En los últimos días, los trabajos se han ido enfocando en la disposición táctica para enfrentar a Cortuluá, equipo que solo ha sumado un punto en sus tres salidas en la presente liga, además, está peleando por no descender al final del año.



Por el momento, el equipo no tendría novedades relevantes, pero para esta convocatoria puede volver Didier Pino, quien pagó la fecha de sanción que debía del semestre anterior, al salir expulsado en la última fecha contra el Unión Magdalena; por otro lado, está en duda al español Iago Falque, quien iba a tener minutos luego de volver de la lesión, pero esta semana sufrió un percance en uno de los dedos del pie izquierdo.



Datos previos

América de Cali perdió sólo uno de sus 10 partidos como local ante Cortuluá en Primera División en el siglo XXI (6V 3E), en febrero de 2010 por 0-1. Cortuluá, por su parte, marcó gol en sus siete visitas más recientes al conjunto caleño (1V 2E 4D).



América de Cali empató en tres de sus últimos seis partidos en Primera División (1V 2D), la misma cantidad de veces que en sus 24 compromisos anteriores (9V 12D).



Cortuluá ganó sólo dos de los últimos 15 partidos como visitante en Primera División (3E 10D), ganando justamente en los únicos dos en los que dejó su arco imbatido (2-0 vs Unión Magdalena en marzo y 1-0 vs Junior en mayo).



Henry Rojas, de Cortuluá, suma nueve pases para remate en lo que va de la Liga DIMAYOR II-2022, tercer registro más alto del torneo. Sin embargo, aún no ha dado su primera asistencia.



Ningún jugador de campo en la Liga DIMAYOR II-2022 suma más recuperaciones de balón que Luis Caicedo, de Cortuluá (31)



Alineación probable

Joel Graterol; Daniel Quiñones, Marlon Torres, John García, Elvis Mosquera; Kevin Andrade, Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Deiner Quiñones, David Lemos; Adrián Ramos.



Estadio: Doce de Octubre.

Hora: 2:45 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Yahir Cárdenas (Meta).

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15