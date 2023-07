Aguirre fue crítico con Nacional: ‘Nos llenábamos de soberbia’

Atlético Nacional ya prepara el desarrollo del segundo semestre, donde estará afrontando la Liga y Copa Libertadores, duelo que está cercano, pues en agosto enfrentará a Racing, por los octavos de final de la competición.



El primer semestre dejó un sabor amargo, con el subtítulo contra Millonarios. Además, el funcionamiento del equipo nunca convenció a la afición, mostrando falencias en gran parte de la temporada, tapados por los buenos niveles individuales.



Juan Felipe Aguirre fue uno de los más destacados en cancha, sorprendiendo y ganándose a pulso un lugar en la alineación titular. El central habló en rueda de prensa, como un llamado a la autocrítica y dejó un mensaje reflexivo, respecto a lo que vivieron con Autuori:



Siempre he pensado que son valiosos los proyectos, se ve en los grandes equipos que los mantienen uno o dos años y el jugador se siente bien, porque le tiene confianza al técnico, sabe quién lo respalda y conoce como se trabaja.



Hay que ser más humildes dentro del entrenamiento en la cancha, cuando hay una corrección. Saber la capacidad de cuando estamos mal, cuando nos equivocamos, poder asumirlo, cambiarlo. Durante muchas veces en el torneo no lo teníamos y nos llenábamos de egocentrismo, soberbia y no aceptábamos una crítica, una corrección.



El fútbol es de 11 y los que están afuera, los que no convocan, no es como el tenis. Si no hay una cohesión, no se logra nada. El profe William es muy bueno, es de los que se acerca, es honesto y de buena forma. Pueden traer los técnicos que quieran, cada uno hará sus cosas, pero es de saber qué se hizo bien y mal, corregirlo y nos traerá cosas buenas eso en el semestre.