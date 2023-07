Montero confesó la charla con Larry: así aportó para el cobro final

Millonarios se alista para arrancar la defensa del título de Liga BetPlay, tras la conquista contra Atlético Nacional en el primer semestre. Uno de los baluartes de esa campaña es Álvaro Montero, recordado por su protagonismo en la tanda de penaltis.



A pocos días de iniciar contra Pasto, en el estadio Libertad, el guardameta habló con el programa El Vbar de Caracol Radio, acerca de lo que dejó el semestre pasado, el título y la intimidad del campeón de Colombia.



Botella con los cobradores de Nacional: es real, luego me enteré lo de la toalla y no me percaté. Viendo los videos ya me percaté, pero en la botella sí. El grupo de trabajo de videos nos pasa información, los molesto con eso y me dan los datos, en la final me dieron el termo de agua con los datos de cinco pateadores. A ciencia cierta o sé a dónde fue a parar el tarro. Me grabé la información y no sé dónde terminó.



Charla con Larry Vásquez: él estaba más emocionado. Le dije que había estado buscando el gol en todo el torneo, para dedicárselo a su hija. La tuvo hace poco, no se le había dado el gol y buscaba ese momento, nos dio el título. Como una manera para bajar esa ansiedad le dije ´pues hazlo porque no voy a tapar más penaltis’ fue bacano, por cómo se dieron las cosas. Hasta hoy recuerdo todo eso.



Momento de intimidar al rival en el cobro: cada día se vuelve más difícil llegar a una instancia de penaltis para los arqueros, están limitando muchas situaciones. A la larga tienes todo de perder ahí, eso es grandísimo. Es complicado taparlos y estar en esa posición. Con esas restricciones limitan muchas cosas, hacer el movimiento y que eso intimida a los jugadores, adelantarte un paso y demás. Cosas que ayudan, pero no controlamos eso, hay que prepararnos con eso.



Recuerdo de la frase que le dijo a Gamero en Tolima: mi personalidad es espontanea, soy autentico ante eso, como mostrarme a la gente. Afortunadamente porque lo que dices, debes respaldarlo y se vuelve un peso adicional al contexto. Fuimos felices y pudimos cumplir. Era un objetivo personal que me tracé al llegar y venía a un grupo que lo había intentado muchas veces. Hay que darle mérito al buen trabajo, todos sabemos lo complejo que es ganar y es bueno volver a trabajar, para mejorar y repetir esas sensaciones.



Obligación para jugar la próxima final del año: acá tenemos la obligación siempre, de jugar otra final. Los que estamos más grandes en la plantilla queremos guiarnos para eso. Lo que ganamos ya pasó y hay que trabajar por lo que viene, es la ambición que tiene el grupo. Hay que impregnarles a los jóvenes eso. Para eso estamos Maca, yo, dando esa guía a los jóvenes que ganar es ganar, acostumbrarse a eso y eso se da dando continuidad.



Nacimiento del gesto de la ‘magia azul’: un día llevaron una bandera grandísima y unas pancartas bien bonitas. Era la forma para ponerle el sello mío, para que la gente se identificara con esas cosas buenas. Así nació y también está el Solo Millos Loca, era poner algo personal, apareció eso y se ha dado bien.