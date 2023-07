Gamero sobre refuerzos para Millonarios: ‘No voy a desesperarme’

Los hinchas de Millonarios quedaron molestos y preocupados con la información que circuló sobre una decisión del club bogotano de no fichar jugadores para el segundo semestre del 2023. Los aficionados entienden que más allá de salir campeones de la Liga I, hay que fortalecer el plantel.



Ante la polémica, Alberto Gamero dejó claro varios puntos sobre su postura sobre los fichajes de Millonarios.



En entrevista en el ‘Vbar Caracol’, el técnico analizó el equipo que tiene y de lo que quiere para el 2023 y para el 2024.



“Yo no voy a desesperarme por traer jugadores. Hoy tenemos una base importante, con jugadores con más experiencia y jerarquía. Sufrimos dos bajas, pero eran jugadores que alternaban, como Israel Alba y Luis Carlos Ruiz. La plantilla está completa para el torneo”, manifestó Gamero.



“No me voy a desesperar, no soy de traer por traer. Conozco una camada de buenos jugadores jóvenes. Mencionan a Yerson Candelo, que es un gran jugador, y si hay la posibilidad de traerlo, podría ser. A mí es un nombre que me seduce, porque es un jugador el cual nos puede servir en 2 o 3 posiciones”, comentó el DT de Millonarios.



Gamero puntualizó: “Hay cosas por corregir, por ejemplo, nos hicieron muchos goles y también fuimos el equipo que más perdió la pelota; eso hay que mejorarlo. Nunca hemos dicho que no vamos a reforzar, si hay algún jugador apetecible, haremos la gestión”.