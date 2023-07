Atlético Nacional: William Amaral es lo opuesto a Paulo Autuori

Atlético Nacional está listo para su debut en la Liga BetPlay II-2023, este domingo 16 de julio en Manizales, visitando a Once Caldas a las 7:30 p.m., en la primera jornada del torneo clausura del fútbol colombiano.



William Amaral será el entrenador encargado para el comienzo del campeonato, pues la inesperada salida de Paulo Autuori tiene a la directiva buscando un técnico en propiedad.



El brasileño era el asistente de Autuori, y asumió la responsabilidad, a la espera de una solución definitiva en el banquillo verdolaga.



Y en sus declaraciones previas al debut, Amaral dejó ver grandes diferencias conceptuales con el que era su jefe, Autuori.



Primero, Amaral explicó sobre su interinato: “Cuando se conoció lo de Autuori, hubo una reunión con el míster Paulo y con la directiva, y me recomendó seguir mientras el club no se organice, para que pueda tomar sus decisiones”.



Luego habló como a la prensa y a la hinchada verdolaga le gusta, muy diferente a Autuori: “Nacional, con la grandeza que tiene, no puede sacar de encima la responsabilidad de que para ganar tiene que jugar buen fútbol y esa es la responsabilidad que tenemos todos. A veces no lo hace por diversos motivos, la táctica no es buena, los jugadores, los factores son muchos. Pero lo más importante y que estamos todos volcados para hacer que Nacional pueda jugar buen fútbol y sobre todo ganar los partidos, soportar un buen juego. El hincha tiene la razón, tiene que ser así, está intrínseca en la naturaleza del club, nosotros haremos siempre el fútbol posible en función de los jugadores y recursos que tenemos, es lo que estamos intentando hacer, estamos intentando evolucionar un poco más. Terminamos un buen partido contra Millonarios en Estados Unidos y con ello esperamos conseguir una rutina y crear mecanismos”.



Amaral añadió: “Primero saber la importancia en el club que estamos y la grandeza de este club requiere que los jugadores que estén y el entrenador tiene que estar al nivel del club. Es importante tener un juego que merece la grandeza de este club, el fútbol de este equipo ligado a su historia es proponer con el balón, presionar, pienso que el camino para estar más cerca de la victoria es teniendo un buen juego, los ingredientes son muchos para hacerlo. Tenemos que tener mejor juego, aportar un poco más de calidad en el juego para que la gente se enamore”.



“En cuanto al modelo de juego y poderlo plasmarlo en cancha hace falta gente con calidad que entiendan el juego de la misma forma, pero nosotros lo que vamos a intentar es rentabilizar la calidad que tenemos en función del juego, hay un modelo y una idea. Los jugadores han tenido un crecimiento enorme, hablamos de ello y eso hace que el juego sea más fluido y más fácil. La calidad es algo que tenemos que ajustar”, puntualizó William Amaral.

(Ver video desde 26:15)