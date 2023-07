Yerson Candelo se iría de Nacional: dos equipos lo quieren fichar

Yerson Candelo y Atlético Nacional estarían pasando por el peor momento de su relación. El lateral derecho no sería tenido en cuenta en el segundo semestre, pero el club no define su futuro y lo tiene en “vacaciones indefinidas”.



Candelo tiene contrato hasta diciembre de 2023, y con seis meses pendientes en el vínculo con Nacional, podría negociar su salida para fichar con otro club, colombiano o extranjero. Y ojo, opciones no le faltan.



De hecho, hay un fuerte rumor en el que aparece Yerson Candelo, que se convertiría en un refuerzo bomba, pues llegaría a uno de los grandes rivales de Atlético Nacional.



Así, Candelo ha empezado a sonar para Millonarios. El periodista Felipe Sierra indica que desde el club bogotano ya habría sondeo con su representante, pues está pendiente de la situación del jugador, ya que caería muy bien un futbolista que pueda ser lateral o extremo por la banda diestra.



Sin embargo, Yerson Candelo podría salir al exterior, pues ya se menciona a otro candidato para el vallecaucano.



Se trataría de Aucas de Ecuador, que tiene a Santiago el ‘Sachi’ Escobar como entrenador, y buscaría una negociación para reforzarse con Candelo.



Lo cierto es que Nacional definirá el futuro de uno de sus referentes, pues incluso podría quedarse, dependiendo de la decisión que tome el próximo entrenador verdolaga.