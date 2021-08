Nacional da pelea, impugna fallos de tutela y va por más: ¿qué exige?

Atlético Nacional no se rinde y se mantiene en su pelea particular, ahora con Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), para evitar el pago a Cortuluá de 5 millones de dólares, por el traspaso de Fernando Uribe.

La semana pasada una juez de Rionegro falló en contra las tutelas que el equipo antioqueño presentó con las citadas entidades, a las que acusa de no tener la autoridad para imponer ese costoso castigo. Pues en las últimas horas el club impugnó esos fallos adversos, esperando que en una segunda instancia le de la razón.



La pelea sigue siendo, como en las tutelas iniciales, contra lo que considera una imposibilidad de acceder a su derecho a la justicia.



¿Qué está pidiendo esta vez Nacional?



"Declarar que el derecho de acceso a la justicia de Nacional se garantizó con la decisión del TAS como única determinación judicial que resolvió en última instancia el conflicto de fondo y concedió las oportunidades para que las partes presentaran sus argumentos y razones; por tanto, todas las partes involucradas están obligadas a respetar la decisión de esa máxima instancia del deporte", dice uno de los apartados de la impugnación.



¿Y si no les dan la razón y se mantiene el millonario fallo de la FCF? "Si el juez de segunda instancia considera que la decisión del TAS no es aplicable por alguna razón (el de los 150mil euros que Cortuluá demandó ante el Tribunal suizo), se le solicita tutelar el derecho de acceso a la justicia, que no se habría podido ejercer, así como el derecho a ser vencido únicamente en un juicio". Siguen convencidos que la FCF y Dimayor no son competentes para tomar decisiones de esta índole.



Pero además suman un detalle que expresa profunda molestia: "El 3 de agosto de 2021, a las 7:48 pm, Nacional fue notificada por correo electrónico de un Auto de Apertura de Investigación disciplinaria en su contra –y contra los jugadores que también presentaron acción constitucional– por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, porque presentó la acción de tutela que estudia el Despacho4", dice el texto.



"...No solo quieren negar el derecho de Nacional a acceder a la justicia deportiva –como se demuestra en la tutela–, sino que además pretenden amedrentar al equipo y a sus jugadores para que desistan de acudir al juez constitucional de tutela", añade Nacional.



De esta manera queda claro que el verde no cede un ápice en sus argumentos, que está decidido a llevar la pelea más allá de todos los estamentos que ya han sido involucrados, incluyendo las medidas cautelares que pidió ante el TAS para inscribir a sus refuerzos, y que no sirvió para nada la reunión de este miércoles entre los presidentes de Dimayor, pues no hubo ningún acercamiento entre las partes.